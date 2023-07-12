احذرها.. علامات إذا ظهرت تدل على الإصابة بسرطان القولون

سرطان القولون أحد أنواع السرطانات التي تبدأ في الأمعاء الغليظة، كما أنه يصيب البالغين الأكبر سنًا، على الرغم من ظهوره في أي عمر، كما يظهر على شكل تكتلات صغيرة، داخل القولون وبمرور الوقت تتحول لسرطان، وفقًا لما جاء في موقع “مايو كلينك”.

الأسباب

يحدث سرطان القولون عندما تنشأ تغيرات في الحمض النووي، حيث تنمو الخلايا السليمة، وتنقسم للحفاظ على عمل وظائف الجسم بشكل طبيعي.

رغم عندما يتلف الحمض النووي ويُصاب بالسرطان، تستمر الخلايا في الانقسام حتى في حالة عدم الحاجة لخلايا جديدة، وتتجمع الخلايا وتشكل ورم كبير.

الأعراض

وجود تغير بشكل دائم في حركة الأمعاء.

تغير في العادة اليومية للأخراج، سواء الإسهال أو الإمساك، أو تغيرًا في تماسك البراز.

وجود نزيفًا شرجيًا.

ملاحظة دمًا في البراز.

الأعراض الأكثر شيوعًا:

وجود اضطرابات مستمرة في البطن.

التقلصات المؤلمة أو الغازات أو الألم.

الشعور بأن الأمعاء لا تفرغ ما بها تمامًا.

الضعف أو الإرهاق.

فُقدان الوَزن غير المبرر.

العوامل التي تزيد من خطر الإصابة:

كبار السن، أي الذين تجاوزت أعمارهم عن سن الـ50.

أصحاب الأمراض المعوية الالتهابية.

المصابون بالقولون التقرحي أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون.

وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون.

اتباع نظام الغذاء قليل الألياف، وكثير الدهون.

الأشخاص الذين يتناولون وجبات غذائية غنية باللحوم الحمراء واللحوم المصنعة.

الأشخاص الذين لديهم السمنة المفرطة.

المُدخنون أكثر عرضه للإصابة بسرطان القولون.

يزيد الاستخدام المفرط للكحول من خطر سرطان القولون.