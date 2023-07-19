احذرها.. علامات تدل على إصابتك بالقولون العصبي

يعتبر القولون العصبي من أكثر الآلام المزعجة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، خاصة الفتيات التي تجعلهن يبدون بحالة صعبة لا تقوى المسكنات على علاجها، كما إنها تؤثر على الحالة المزاجية لهن، وتتحكم في أنواع الأطعمة والمشروبات التي يريدونها، كما يمكن أن تؤدي لفقدان للوزن بشكل ملحوظ، ويمكن أن تتحول فيما بعد لمتلازمة مصاحبة للأشخاص لا يستطيعون التخلص منها.

أعراض الإصابة بالقولون العصبي، وفق موقع “هيلث لاين” الطبي:

-ألم البطن أو تقلصات أو انتفاخ متعلق بالبراز

-تغيرات في شكل البراز

-نقص الوزن بشكل ملحوظ

-الإسهال ليلاً

-نزيف المستقيم

-فقر الدم الناتج عن نقص الحديد

-القيء دون سبب

-تغيرات في عدد مرات البراز

-ألم لا يخف بعد إخراج الريح أو البراز

أسباب الإصابة بالقولون العصبي

ومن بين الأسباب التي تشير للإصابة بالقولون العصبي، هو تحسس الأشخاص من بعض الأطعمة مثل القمح ومشتقات الحليب والفواكه الحمضية والبقوليات.

– يمكن أن يؤدي تناول الكرنب والمشروبات الغازية للإصابة بالقولون العصبي.

– التعرض لضغط نفسي وعصبي شديد.

مضاعفات القولون العصبي

-اضطرابات المزاج.

-التعرض للإصابة بمتلازمة القولون المتهيج يؤدي إلى الشعور بالاكتئاب أو القلق.