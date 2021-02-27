احذرها.. 5 أنواع من الشاي تشكل خطراً على الصحة

يحتوي الشاي على فوائد صحيّة عديدة تعود لاحتوائه على العديد من المركبات والعناصر الغذائية التي تُعزز الكثير من الأنشطة البيولوجيّة في الجسم ، ولكن هناك أنواعاً من الشاي تشكل خطرا على الصحة .

وفي ما يلي أنواع الشاي التي تشكل ضررا كبيرا على الصحة:

شاي السنفيتون

استخدم شاي السنفيتون قديما على نطاق واسع، نظرا لخصائصه العلاجية، حيث يحتوي على مادة ”قلويدات بيروليزيدين“ التي يمكن أن تسبب تلفا شديدا في الكبد.

ووفقا لمقال نشر عام 2004، فإن استهلاك الشاي المصنوع من أوراق السنفيتون يسبب تسمم الكبد.

شاي النعناع

لا يعي البعض أن تناول شاي النعناع بشكل منتظم، قد يسبب ضررا على الصحة بمرور الوقت؛ نظرا لأن العنصر النشط في النعناع ”المنثول“ يؤثر على أنظمة التدفئة والتبريد البيولوجية في الجسم.

شاي الليمون

يتسبب شاي الليمون بعواقب كبيرة على صحة الفم، حيث إن الشاي مع نكهة الليمون المضافة يحتوي على مستويات أعلى من الرصاص من أنواع الشاي الأخرى، كما يحتوي على مستويات أعلى من الفلوريد والحموضة تؤدي إلى تسوس الأسنان وتقرحات الفم.

الشاي الأسود

يؤثر الشاي الأسود فقط في حال تناوله بكميات كبيرة عدة مرات في اليوم، حيث يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية الضارة، نظرا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكافيين، كما يسبب مشاعر القلق والتوتر والأرق.

كما أن الشاي الأسود غني بالأوكسالات التي يمكن أن تتراكم في الأنسجة لدى بعض الأشخاص وتؤدي إلى آلام المفاصل أو المسالك البولية وآلام المثانة.

شاي العرقسوس

بالنسبة لمرضى ضغط الدم، يجب الابتعاد عن شاي العرقسوس، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة ضغط الدم.