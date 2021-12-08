احذرها.. 6 علامات على الجلد تدل على الإصابة بالسكري

يعرف السكري بأنه مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين بكمية كافية، أو عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للإنسولين الذي ينتجه.

يصعب اكتشاف مرض السكري من النوع الثاني ما يؤدي إلى إصابة الكثيرين به دون معرفة ذلك، لكن الأطباء يعرفون أعراضا شائعة لمرض السكري قد تتداخل مع حالات مرضية أخرى، ومن بين تلك الأعراض التبول الزائد، والشعور بالعطش طوال الوقت، وعدم وضوح الرؤية.

ونقلت صحيفة “ديلي إكسبريس” عن الكيميائي ومؤسس SOS Serum ، بروس غرين، أن يؤثر مرض السكري له أعراض أيضا تظهر على الجلد، وتكون مشابهة لتلك التي تظهر بفعل التقدم في العمر، مثل فقدان مرونة الجلد وجفافه وانخفاض الدورة الدموية الدقيقة واصفرار البشرة.

وأوضح غرين 6 علامات تظهر على الجلد وتدل على الإصابة بالسكري، وهي كما يلي:

1.ظهور بقع أو نتوءات صفراء أو داكنة اللون على الجلد.

2.ظهور مناطق داكنة ذات ملمس مخملي غالبا ما تكون حول العنق والإبط.

3.الإصابة ببقع من الجلد السميك على أصابع اليدين والقدمين.

4.ملاحظة ظهور مفاجئ للبثور.

5.بقع غائرة من الجلد بالكاد يمكن ملاحظتها.

6.ظهور بقع جلدية شديدة الجفاف ومسببة الشعور بالحكة خاصة على الذراعين.

وحذر غرين من أن مشاكل الجلد أكثر احتمالا بين مرضى السكري بسبب ضعف الدورة الدموية وانخفاض حساسية الأعصاب، مشيرا إلى أن البشرة الجافة هي أحد أكبر المشاكل خاصة في الساقين والمرفقين والقدمين.

تساعد التمارين الرياضية على خفض مستوى السكر في الدم، لذا فينصبح بممارسة الرياضة لمدة ساعتين ونصف أسبوعيا، ويمكن أن يشمل ذلك المشي السريع أو صعود السلالم أو القيام بمزيد من الأعمال المنزلية الشاقة.

وينصح الخبراء كذلك باتباع نظام غذائي صحي لتجنب النوع الثاني من مرض السكري للتحكم في مستويات السكر في الدم، كما يجب أيضا مناقشة العلاج مع الطبيب عند التشخيص.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) البريطانية إنه إذا كانت مصابا بمرض السكري من النوع الثاني فعليك الحد من بعض الأطعمة والتركيز على أطعمة أخرى، فيجب التركيز على تناول الفاكهة والخضروات وبعض الأطعمة النشوية مثل المعكرونة، في حين يجب تقليل السكر والدهون والملح إلى الحد الأدنى، والالتزام بتناول الوجبات الثلاث الإفطار والغداء والعشاء كل يوم.

كما أوصت الهيئة بأن خسارة الوزن (في حال الإصابة بالسمنة) سيسهل على الجسم خفض مستوى السكر في الدم، ويمكن أن يحسن ضغط الدم والكوليسترول”.

أما فيما يتعلق بمشاكل الجلد التي يصببها مرض السكري، فقد قدم غرين بعض النصائح:

استخدام مطهرات ذات درجة حموضة معتدلة وخالية من الكحول.

استخدام مرطبات عالية الجودة مع عامل حماية من الشمس بدرجة 30 كحد أدنى، وتجنب المنتجات المعطرة والمكونات البتروكيماوية.

الحفاظ على ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.

ارتداء ملابس قطنية بنسبة 100% ما يسمح بتدفق الهواء ومن ثم تقليل التعرق.