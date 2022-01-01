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احذره.. مشروب يضاعف خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

1 - يناير - 2022
المشروبات المحلاة بالسكر لها أثار خطيرة على الصحة
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توصلت دراسة حديثة إلى أن السرطان الأمعاء الذي يعتبر ثاني أكثر أنواع سرطان فتكا، يظهر عادة بشكل أكثر مرتين لدى الذين يتعاطون بعض المشروبات شديدة الحلاوة.

وذكرت الدراسة التي نشرتها مجلة Gut البريطانية حول العادات الغذائية لـ 95 ألف شخص تم جمع المعطيات عنها خلال 24 عاما تقريبا، أن الإدمان على المشروبات التي تحتوي على كميات عالية من السكر يضاعف من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء. وتؤكد الدراسة أن كل حصة يومية من هذه المشروبات تزيد احتمال الإصابة بنسبة 16٪. ولو تم استبدال هذه المشروبات بالحليب المحلى صناعيا أو بالقهوة أو بحليب نصف دسم أو كامل الدسم، فإن الخطر سيكون أقل بنسبة 36٪.

وشددت الدراسة على أن “تقليل تعاطي هذه المشروبات أو استبدالها بمشروبات أخرى أكثر فائدة بين المراهقين والشباب قد يكون استراتيجية فعالة محتملة لتقليل الخطر المتزايد للإصابة بسرطان الأمعاء قبل سن الخمسين”.

ووفقا لمعطيات منظمة الصحة العالمية، يعتبر سرطان الأمعاء – ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين النساء والثالث عند الرجال.

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