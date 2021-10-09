الخميس 29 ذو الحجة 1443 ﻫ - 28 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

احذروا استخدام سماعات الرأس لمدة طويلة

9 - أكتوبر - 2021
سماعات الرأس

سماعات الرأس

A A A
طباعة المقال

تطورت التكنولوجيا لتصبح جزءً من حياة الإنسان اليومية، وسماعات الأذن هي من الضروريات لدى البعض للحفاظ على الخصوصية ‏ومنع إزعاج الآخرين، ولكنها تسبب الضرر للأذن‎.‎

كشفت دراسة جديدة أن استخدام سماعات الرأس، ولمدة طويلة، قد يسبب مشاكل في شمع الأذن وبالتالي مشاكل في الأذن وقد تضر ‏السمع، حسب ما نشره موقع “ميديك فوريوم‎”.‎

تحتوي الأذن على سائل كبريتي شمعي يسمى “شمع الأذن”، يرطب جلد قناة الأذن الخارجية، ويعمل على حمايتها من التلوث ‏والحشرات والبكتيريا ويمنع الماء من الدخول، وتقوم الأذن بتنظيف نفسها حيث تدفع هذا السائل بما علق به من الأوساخ والبكتيريا إلى ‏الخارج، وتسبب سماعات الأذن إعاقة في عملية التنظيف وتمنع خروج المادة الشمعية إلى الخارج بشكل طبيعي‎.‎
ويسبب الاستخدام المطول لسماعات الأذن العديد من المشاكل مثل: تجمع شمع الأذن بحيث يصبح من الصعوبة إزالته وقد يحتاج ‏لمساعدة طبيب، تتوقف الأذن عن تنظيف نفسها مما يسبب الالتهاب، تمنع تدفق الهواء مما يؤدي إلى الرطوبة بسبب التعرق الزائد، ‏تزيد من احتمال الإصابة بالعدوى البكتيرية والفطرية، تسبب فقدان السمع بسبب ارتفاع الصوت وزيادة ضغطه في الأذن، تسبب ‏التلوث بسبب عدم تنظيف السماعات بشكل دائم وبالتالي تزيد من إمكانية الإصابة بالالتهابات‎.‎

ويسبب تراكم الشمع في الأذن مشاكل في السمع وطنين في الأذن بالإضافة إلى الألم في الأذنين والحكة‎.‎

    المزيد من الصحة

    باحث في مختبر
    زرع خلايا جذعية تتسبب بشفاء أكبر مريض بفيروس الإيدز
    الخرف "تعبيرية"
    ما العلاقة بين تلوث الهواء وزيادة خطر الإصابة بالخرف؟
    الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أقل عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا
    الحساسية الغذائية.. عوارضها وما هي بدائل الأطعمة المسببة لها؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    السويداء تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحين محليين وتجار مخدرات
    السويداء تشتعل.. اشتباكات رجال الكرامة و "الفلحوط" توقع 17 قتيلاً
    خفافيش- تعبيرية
    شاهد.. كهف الخفافيش المرعب في سلطنة عُمان
    الدولار و الليرة اللبنانية
    ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء.. كم بلغ مساء اليوم؟