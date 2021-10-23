احذروا الإصابة بالفيروسات والبكتيريا المختلفة خلال موجة الخريف

حذّر طبيب الأمراض المعدية الروسي الدكتور إيليا أكينفييف من تزايد خطر الإصابة بالفيروسات والبكتيريا المختلفة بصورة متزامنة خلال موجة الخريف من كوفيد-19.

وأوضح الطبيب في مقابلة أجرتها معه “إذاعة سبوتنيك” أن “العدوى المختلطة” هي مرض يسببه نوعان أو أكثر من الفيروسات أو البكتيريا، وقد يكون ذلك على شكل التواجد المتزامن لنوعين مختلفين من الفيروسات في الجسم أو إضافة عدوى بكتيرية إلى مرض فيروسي.

وقال: “أحد الأمثلة الأكثر شيوعا اليوم هو بالطبع التهاب رئوي يسببه فيروس كورونا، ويضاف إليه التهاب رئوي جرثومي، ما يؤدي إلى اشتداد المرض والتسمم الناجم عنه وبالتالي تفاقم حالة المريض”.

وأشار أكينفييف كذلك إلى رصد حالات كثيرة للإصابة المتزامنة بفيروسي التهاب الكبد B وC.

ووفق الطبيب، فإن علاج العدوى الفيروسية المختلطة لن يختلف عن الإجراءات المتبعة لدى الإصابة بأي فيروس على حدة، لأن طرق العلاج متشابهة في ما يخص العديد من الفيروسات. وتابع: “لكن عندما تكون العدوى المختلطة عبارة عن فيروس وبكتيريا معا، فإن إجراءات العلاج تتغير بشكل كامل، ويجب الجمع بين الأدوية المضادة للفيروسات والعلاج بالمضادات الحيوية”.

وحذر أكينفييف من أن احتمال الإصابة المتزامنة بالإنفلونزا الموسمية وكوفيد-19 مرتفع هذا الخريف، وأن التطعيم هو الوسيلة التي تساعد في تقليل مخاطر حدوث مثل هذه الحالات.