كشف اختصاصيون في معهد “IMO” عن أن التعرض للشمس خلال ساعات طويلة بدون وقاية خاصة خلال موسم الصيف يضر بالعين ﻷن طبقات العين المختلفة ﺘﺘﺄثر بقوة اﻷشعة.

وينصح اختصاصيو معهد IMO عدم التعرض ﻷشعة الشمس لفترة طويلة، وضرورة حماية العين بلبس النظارات الواقية، كما ينصح بزيارة طبيب العيون دوريا.

يصرح الدكاترة أن تزايد اﻷشعة فوق البنفسجية مع مر السنين تؤثر على العين، كما تؤثر على البشرة. ﻫﺫا التدهور التدريجي يتميز بتغيير طفرة الحمض النووي الريبوزي المنقوص اﻷكسيجين الموجود في خلايا ﻫﺫه اﻷعضاء اﻟﺫي قد يسبب أوراما خبيثة بالجفن.

عادة ما تبدو كحبيبات، قرحة أو نمش، والكشف المبكر عنها يمنع ظهور ﺇنبثاث أو أورام في الملتحمة (الغشاء اﻟﺫي يغطي مقلة العين). هي ﺇصابات نادرة لكن الكشف عنها مبكرا ضروري لتجنب العاهات البصرية. غالبا ما يشعر المرضى بظهور نمش على السطح الخارجي للعين، قد لا تظهر اﻷعراض أو يسبب تهيجا في العين أو كثرة الدموع أو الشعور بجسم غريب داخله. يمكن علاج ﻫﺫه اﻷورام بالجراحة كما تحتاج إلى علاج كامل مثل العلاج الكيميائي أو العلاج اﻹشعاعي.

جفاف العين والشيخوخة المبكرة

التعرض ﻷشعة الشمس وجفاف العين يسببان ﺇضطرابات مثل الظفرة. تتميز ﻫﺫه اﻵفات بنمو غير طبيعي للملتحمة على القرنية، قد تظهر في عين واحدة أو كلتا العينين. يفسر الدكتور Óscar Gris (مختص بقسم القرنية، الساد والجراحة اﻹنكسارية) أنها: “أمراض تظهر عند اﻷشخاص ﺫوي السوابق العائلية اﻟﺫين يتعرضون للشمس أو الريح مدة طويلة بدون حماية”. ينصح الدكتور بعلاج ﻫﺫه اﻷمراض في الوقت المناسب. لما تكتشف مبكرا يمكن علاجها بمواد هلامية، قطرات أو دموع ﺇصطناعية. ﺇﺬا تقدم المرض ﻳﻠﺠﺄ الدكتور ﺇلى الجراح

جفاف العين بسبب أشعة الشمس قد يؤدي ﺇلى مرض ﺇلتهاب القرنية. هو ﺇلتهاب أعراضه: اﻷلم، كثرة الدموع و رهاب الضوء القوي قد يسبب قرحة على سطح العين. التعرض المفرط ﻷشعة الشمس يسبب العمى الثلجي اﻟﺫي يمكن علاجه بدون شقوق إلا أنه يؤدي إلى ﺇنزعاجات شديدة.

ﺇلى جانب ﻫﺫه الظواهر تتسبب أشعة الشمس في شيخوخة العين كما هو الحال بالنسبة للبشرة. من بين اﻷمراض التي تنجر عن مخاطر الشمس: الساد (الماء اﻷبيض) في حالة عدم حماية العين. على حسب رأي الدكتور Gris التعرض ﻷشعة فوق البنفسجية بدون وقاية يسرع في شيخوخة عدسة العين الطبيعية و ﻫﺫا ما يسبب الساد مبكرا.

من بين اﻷمراض التي تتسبب فيها أشعة الشمس التنكس البقعي المرتبط بالسن (DMAE): هو مرض يصيب مركز الشبكية (مقلة العين) و يسبب تدهورا تدريجيا لخلايا الظهارة الصبغية للعين، ﻫﺬا ما يضعف الرؤية المركزية تدريجيا.

يرتبط ظهور التنكس البقعي المرتبط بالسن بعوامل وراثية وعامل السن (عادة ما يبدأ في السن 55). هناك أسباب أخرى منها: التدخين، سوء اﻟﺘﻐﺬية بالمواد المضادة ﻠﻸكسدة، ﺇرتفاع ضغط الدم، ﺇلى جانب التعرض ﻷشعة الشمس كلها مسببات لشيخوخة مقلة العين.