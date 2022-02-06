الأحد 5 رجب 1443 ﻫ - 6 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

احذروا النوم على الأسرّة القابلة للطي أو الهوائية.. إليكم الأسباب

منذ 41 دقيقة
النوم- تعبيرية

النوم- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

حذر طبيب روسي من مخاطر النوم على الأسرّة القابلة للطي أو الهوائية، لفترات طويلة.

قال بافيل كوكوتوف، طبيب الأعصاب والمعالج بتقويم العمود الفقري، في مقابلة مع “سبوتنيك”، إنه لا يجب النوم بشكل دائم على أسرّة قابلة للطي أو فرشة هوائية.

وأضاف قائلا: “عند استخدام سرير قابل للطي أو فرشة هوائية كسرير دائم، فإننا لا نحصل على التأثير المطلوب لتقويم العظام. على سبيل المثال، تم تصميم مراتب النوابض التقليدية بطريقة يتم فيها ضغط المرتبة في فترات زمنية معينة تحت وطأة وزن الجسم بطرق مختلفة. أي أنه في منطقة الورك يكون أقوى إلى حد ما، في مناطق أسفل الظهر تكون أصغر بحيث يتم إنشاء منحنيات طبيعية وتكون العضلات في حالة استرخاء”.

تابع طبيب الأعصاب: “على سرير قابل للطي أو فرشة هوائية، يحاول العمود الفقري الاستقرار باستمرار، وهذا يؤدي إلى إجهاد العضلات والتشنج، ونتيجة لذلك، نشعر بألم في الرقبة، في منطقة أسفل الظهر في الصباح”.

وحذر كوكوتوف من عدم الراحة، ففي المستقبل، قد تحدث أمراض معينة في العمود الفقري يمكن أن تؤدي لاضطرابات في النوم والقلق واضطرابات هرمونية وما إلى ذلك.

    المزيد من الصحة

    كورونا
    10 أيام إصابة بكورونا تجعل الجسم يشيخ 10 سنوات؟
    التطعيم
    هل يُفرض التطعيم الإلزامي ضد “كورونا” نهاية الـ2023؟
    امرأة حامل
    ما علاقة مضغ العلكة الخالية من السكر أثناء الحمل بالولادة المبكرة؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    صورة للطفل المغربي في البئر
    “أنقذوا ريان” … العالم العربي يصلّي من أجل نهاية سعيدة
    الطفل ريان
    العالم يبكي ريان.. وفاة الطفل المغربي بعد 5 أيام قضاها في قاع البئر
    بيتكوين وإيثريوم
    توقعات “قوية” للرئيس التنفيذي لشركة سيلسيوس نتورك لقيمة بيتكوين وإيثريوم نهاية 2022