احذروا قص أظافر القدم بشكل قصير

حذرت خبيرة التجميل الألمانية بريجيت هوبر من قص أظافر القدم بشكل قصير للغاية، حيث ينبغي أن يكون الظفر على نفس مستوى الإصبع، مع مراعاة عدم تقصير حواف الظفر بشدة، وإلا فقد تنمو مجدداً داخل الجلد، ما يسبب ألماً شديداً.

ولقص الأظافر، تنصح هوبر باستعمال مقص مخصص لهذا الغرض أو قصّافة، مع مراعاة ألا يتم بَرد الأظافر بشكل مستدير، وإنما بشكل مستقيم قدر الإمكان، كي لا تنمو مجدداً داخل الجلد.

كما لا يجوز قص جلد الظفر، نظراً لأن الجلد قد يُصاب بالتهاب في حالة الإصابة بجرح صغير. وبدلاً من ذلك، ينبغي إرجاع الجلد للخلف برفق بواسطة عصا رقيقة مصنوعة من خشب شجرة التوليب.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إزالة الجلد المتقرن بانتظام، ليس فقط لأسباب جمالية، بل أيضاً لأنه يتسبب في جفاف القدم. ولهذا الغرض ينبغي استخدام المِبرد المخصص إزالة الجلد المتقرن أو حجر الخفاف (الحجر المسامي).