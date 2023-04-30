الأحد 10 شوال 1444 ﻫ - 30 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

احذروا "قلّة النوم".. عواقب خطيرة قد تؤثّر على القلب والدماغ!

منذ 37 دقيقة
النوم - تعبيرية

النوم - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أعلن الأخصائي في طب الأعصاب الدكتور أنطون تيخونوفسكي، أنّ قلة النوم تؤثر سلبًا في جميع أجهزة الجسم ويمكن أن تؤدي إلى الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.

ويشير الطبيب في مقابلة، إلى أن من عواقب قلة النوم الهلوسة وأمراض القلب والأوعية الدموية وغير ذلك. ووفقًا له، يجب أن ينام الشخص البالغ 7-9 ساعات في اليوم. وإذا انخفضت ساعات النوم مقارنة بالمعايير الفسيولوجية حتى بضع ساعات فإنها تعني الحرمان من النوم.

ويقول: “بغض النظر عن أسباب قلة النوم تحصل في الجسم انحرافات عن المعايير، يمكن أن تؤدي في النهاية إلى اضطرابات صحية”. وتؤدي قلة النوم، وفق ما يقول، قبل كل شيء إلى اضطراب الوظائف الإدراكية وانخفاض الأداء والاضطرابات العاطفية.

    المزيد من الصحة

    القهوة هي المشروب الأكثر شعبية في العالم
    دراسة تكشف أسرار 3 فوائد للقهوة
    تناول الطعام- تعبيرية
    مخاطر الأطعمة الخالية من الدهون
    نبتة الاشواجندا
    ست فوائد للـ"الاشواجندا" لم تكن تعرفها من قبل!

    الأكثر قراءة

    العميد شامل روكز
    شامل روكز: نادم على تأييدي للتيار.. وهذا مرشحي لرئاسة الجمهورية!
    جبران باسيل
    شروط باسيل للموافقة على انتخاب فرنجية!
    الفنانة شيرين عبد الوهاب
    سقوط مؤلم لشيرين عبد الوهاب‬⁩ على المسرح في ⁧‫الامارات‬⁩