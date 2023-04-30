احذروا "قلّة النوم".. عواقب خطيرة قد تؤثّر على القلب والدماغ!

أعلن الأخصائي في طب الأعصاب الدكتور أنطون تيخونوفسكي، أنّ قلة النوم تؤثر سلبًا في جميع أجهزة الجسم ويمكن أن تؤدي إلى الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.

ويشير الطبيب في مقابلة، إلى أن من عواقب قلة النوم الهلوسة وأمراض القلب والأوعية الدموية وغير ذلك. ووفقًا له، يجب أن ينام الشخص البالغ 7-9 ساعات في اليوم. وإذا انخفضت ساعات النوم مقارنة بالمعايير الفسيولوجية حتى بضع ساعات فإنها تعني الحرمان من النوم.

ويقول: “بغض النظر عن أسباب قلة النوم تحصل في الجسم انحرافات عن المعايير، يمكن أن تؤدي في النهاية إلى اضطرابات صحية”. وتؤدي قلة النوم، وفق ما يقول، قبل كل شيء إلى اضطراب الوظائف الإدراكية وانخفاض الأداء والاضطرابات العاطفية.