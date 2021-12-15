الثلاثاء 28 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

احذروا.. مخاطر مرعبة لبخاخات الأنف

15 - ديسمبر - 2021
بخاخات الأنف

بخاخات الأنف

A A A
طباعة المقال

كشفت صحيفة “الكونفيدنسيال” الإسبانية عن أن العقاقير الشائعة التي تضيق الأوعية المستخدمة في نزلات البرد تسبب الإدمان ومشاكل في القلب.

وتقتبس الصحيفة كلمات طبيب أنف وأذن وحنجرة في المستشفى السريري في سانتياغو دي كومبوستيلا، وعضو الجمعية الإسبانية لطب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة، كريستيان كالفو، الذي تحدث عن آلية الإدمان.

وقال: “في الأيام الأولى، يعمل الدواء بشكل رائع، يضيق الغشاء المخاطي للأنف، مما يحرر المساحة ويسمح بالتنفس بشكل أفضل. ومع ذلك، سرعان ما يتسبب في متلازمة الارتداد. بمعنى آخر، عندما يضعف تأثير الدواء، يتضخم الغشاء المخاطي بشكل أكبر. لذلك، يجب إعادة استخدام الدواء. هذا يخلق حلقة مفرغة”.

بالإضافة إلى ذلك، تعاطي مثل هذه المواد يمكن أن يتسبب في زيادة الضغط، وانثقاب الحاجز الأنفي، والسكتة الدماغية، وكذلك إثارة مخاطر على نظام القلب والأوعية الدموية.

قوة الإرادة فقط هي التي تساعد على التخلص من الاعتماد على بخاخات الأنف.

    المزيد من الصحة

    انقاص الوزن
    قائمة الأطعمة ذات اللون البنى والتي تساعد فى إنقاص الوزن
    طعام
    ما هي الطريقة الافضل لتخزين الاطعمة سريعة التلف ؟
    دهون البطن
    5 عادات للشرب تقلص دهون البطن وتبطئ الشيخوخة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
    مرفأ بيروت
    خرق بريطاني في تحقيقات مرفأ بيروت.. من هو مالك شركة النيترات؟
    الليرة اللبنانية والدولار
    دولار السوق السوداء يحلق لمستوى جديد.. فكم سجل نهاية الأسبوع؟