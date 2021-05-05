احذروا مشروبات الحمية … ليست أفضل للصحة من المشروبات السكرية!

يلجأ العديد من الأشخاص الذين يقومون بحمية غذائية إلى استبدال المشروبات السكرية بتلك المحلاة صناعيا ظنا منهم بأنها أكثر صحية من الأولى، لكن هي كذلك فعليا؟.

توصلت دراسة كبرى إلى أن تناول مشروبات الحمية المحلاة صناعياً لا يقل ضرراً عن أنواع المشروبات الغنية بالسكر.

وقام الباحثون من جامعة زهينغشو في الصين بتحليل بيانات 12 مليون بالغ خلال 14 دراسة، ووجدوا أن أولئك الذين تناولوا المشروبات المحلاة بالسكر أو المحلاة صناعياً كانوا أكثر عرضة للوفاة في سن مبكرة. وخلال فترة الدراسة كان هناك 137310 حالة وفاة، ويزداد خطر الموت مع كل 250 مل إضافية من المشروبات المحلاة التي يتم تناولها في اليوم.

وارتبط استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر بزيادة خطر الوفاة بنسبة 5 في المائة لأي سبب وزيادة خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 13 في المائة، وكان الأشخاص الذين شربوا أكثر من غيرهم أكثر عرضة للوفاة بنسبة 12 في المائة لأي سبب و20 في المائة أكثر عرضة للوفاة من أمراض القلب من أولئك الذين شربوا بشكل أقل.

وتم ربط استهلاك المشروبات المحلاة صناعياً بزيادة خطر الوفاة بنسبة 4 في المائة لأي سبب، و7 في المائة لخطر الوفاة من أمراض القلب، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور هونغي لي “أظهر الاستهلاك العالي لكل من المشروبات المحلاة صناعياً والمشروبات المحلاة بالسكر ارتباطات كبيرة مع ارتفاع مخاطر الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب الأخرى”.

وأضاف لي “قد توفر هذه المعلومات أفكارًا لتقليل العبء العالمي للأمراض عن طريق تقليل تناول المشروبات المحلاة”.