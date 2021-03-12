الجمعة 27 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 31 ديسمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

احذروا من استخدام الواقي الشمسي بعد انتهاء مدته … قد يؤدي للإصابة بالسرطان

12 - مارس - 2021
الواقي الشمسي

الواقي الشمسي

A A A
طباعة المقال

وجدت دراسة حديثة أن إحدى المواد الكيميائية المستخدمة في بعض العلامات التجارية الخاصة بالواقيات الشمسية، يمكن أن تتسبب بالسرطان مع مرور الوقت، لذا ينصح بعدم استخدام هذه المنتجات بعد انتهاء مدة صلاحيتها.

وأجرى البحث الذي نشر في مجلة “كيميكال ريسيرتش إن توكسيولوجي”، علماء من الولايات المتحدة وفرنسا، على مجموعة من الواقيات الشمسية بما في ذلك “غارنيير” و “بيوديرما” و “لوريال”.

وجد العلماء أن مادة الأوكتوكريلين موجودة كمكون في هذه الواقيات، وأن هذه المادة تنتج مركباً آخر يدعى بينزوفينون، يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

ويقول العلماء إن تركيز المادة الكيميائية يزيد كلما طالت مدة الاحتفاظ بالمنتج لذا يمكن أن يؤدي هذا التركيز إلى تحولها إلى مادة البنزوفينيون المحظورة في الولايات المتحدة، كمضافات غذائية وفي مستحضرات التجميل.

وعلى الرغم من أن منتجات الحماية من الشمس في بعض البلدان ليس لها تاريخ انتهاء صلاحية، إلا أنها عادة ما تحتوي على إرشادات حول مدة استخدامها، وفق ما نقل موقع “ميترو” الإلكتروني.

    المصدر :
  • الإمارت 24

المزيد من الصحة

أربع طرق لحماية نفسك من الضغوطات اليومية لتجنب النوبة القلبية!
القواعد الأربع الحاسمة لخفض ضغط الدم المرتفع!
الكلى
كورونا
خطر جديد لعدوى كورونا الشديدة على الكلى

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار والليرة اللبنانية
ربيع الهبر يكشف عن توقعاته لسعر الدولار الرسمي مطلع 2022
فستق
هذا ما يحصل لك عند تناول 15 حبة فستق يوميا
معمل للألبان والأجبان
إقفال مصنعين للألبان والأجبان في البقاع