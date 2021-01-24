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احذروا من الجبن الرومي …. يسبب الجلطات وتصلب الشرايين

منذ 7 ساعات
الجبن الرومي

الجبن الرومي

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الجبن الرومي هو نوع من الأجبان المصنعة من حليب البقر أو الجاموس ويصنع غالبا في مصر، ويستغرق إعداده فترات طويلة، وله طريقة تخزين بشروط معينة، ويبدأ تصنيعه باللبن ويضاف له الملح، وتضاف إليه المنفحة حتى يتخثر.

حذر خبير تغذية من تناول “الجبن الرومي”، مشيرا إلى أنه يحتوي على كمية كبيرة من الزيوت المهدرجة والدهون، وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات صحية خطيرة.

وقال محمد مصطفى استشاري التغذية لـصحيفة “الوطن”، إن هذا النوع من الجبن يتكون من حليب كامل الدسم وتوابل وبطاطس ومكسبات طعم.

واعتبر أن الخطر الأكبر يتمثل في كونه مصدرا للدهون المشبعة، وهو ما يسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، وبالتالي ارتفاع ضغط الدم.

وقال إن هذه المكونات تجعل الشخص عرضة للإصابة بجلطات القلب وتصلب الشرايين والأوعية الدموية وزيادة الدهون الثلاثية على القلب.

وأشار إلى أن “الجبن الرومي” عرضة لتكون الميكروبات في حالة التخزين بطريقة خاطئة، وهو ما قد يعرض الشخص لخطر الإصابة بأمراض المعدة والجهاز الهضمي.

وأوضح أن التخزين الخاطئ للجبن الرومي يتسبب في تكون الفطريات ومن بينها “الأفلاتوكسين”، والذي يتراكم في الكبد ويتسبب في تليفه.

وأشار إلى أن تناول “الجبن الرومي” يلعب دورا في زيادة الوزن والإصابة بالسمنة.

ونصح خبير التغذية بتناول البدائل الطبيعية مثل الجبن القريش لما بها من كالسيوم وفيتامينات مختلفة وتحافظ على كفاءة العظام ونموها.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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