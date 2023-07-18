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احذروا من خطر النوبات القلبية والوفاة بسبب موجات الحر!

منذ 13 دقيقة
النوبة القلبية- تعبيرية

النوبة القلبية- تعبيرية

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أشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، الى أن موجة الحرارة التي يشهدها نصف الكرة الأرضية الشمالي ستتصاعد هذا الأسبوع، مما قد يترتب عليه ارتفاع درجات الحرارة ليلا، مضيفة أن ذلك من شأنه أن يؤدي لزيادة مخاطر النوبات القلبية والوفيات.

وذكرت المنظمة في بيان: “درجات الحرارة في أمريكا الشمالية وآسيا وفي أنحاء شمال أفريقيا والبحر المتوسط ستتجاوز 40 درجة مئوية لأيام عديدة من الأسبوع الجاري مع اشتداد موجة الحرارة”.

وستسجل درجات الحرار الصغرى أثناء الليل ارتفاعات قياسية جديدة ينجم عنها ارتفاع مخاطر زيادة حالات الإصابة بالنوبات القلبية والوفيات.

    المصدر :
  • رويترز

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