احذروا هذا النوع من الطماطم!

حذرت خبيرة تغذية روسية من تناول أحد أنواع الطماطم الذي قد يحتوي على أملاح المعادن الثقيلة ويمكن أن يتسبب بالتسمم وظهور حصوات الكلى والغيبوبة.

وقالت ماريا روزانوفا في مقابلة مع القناة الخامسة الروسية، إن الطماطم المزروعة بالقرب من الطرقات أو بالقرب من المؤسسات الكيميائية يمكن أن تسبب ضررا للصحة.

وبحسب الخبيرة فأن الطماطم التي تنمو بالقرب من هذه الأماكن تتراكم فيها أملاح المعادن الثقيلة، كما أن الطماطم غير الناضجة تشكل خطرًا أيضًا.

وبحسب الخبيرة، فإن هذا النوع من الطماطم يحتوي على مركب كيميائي سام هو السولانين.

وأضافت قائلة: “إذا تخيلنا نظريًا، على سبيل المثال، أن عددًا كبيرًا من الطماطم غير الناضجة تتم معالجتها للحصول على عصير الطماطم فإنها ستحتوي على كمية كبيرة من الجرعة السامة للجسم”.

وأوصت بشراء الطماطم من متاجر معتمدة وموثوق بها، وتناول الخضراوات الناضجة فقط وغسلها بشكل جيد.