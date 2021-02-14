احذروا هذه الأسباب الخفية لآلام الرأس

يعاني الكثيرون من الصداع وآلام الرأس المزمنة، ويلجؤون إلى المسكنات للتخفيف من هذه الآلام.

إلا أن معرفة سبب الصداع أمر أساسي لتقديم العلاج المناسب للمريض، وبخلاف الأسباب الشائعة، هناك بعض الأسباب التي يجهلها الكثيرون، وينتج عنها آلام في الرأس بسبب بعض العادات والممارسات اليومية.

وفيما يلي مجموعة من الأسباب الخفيّة لآلام الرأس، بحسب موقع هيلث:

1- الهاتف المحمول

يمكن أن يؤدي حمل الهاتف المحمول بين أذنك وكتفك لإجراء مكالمات لمدة أطول من دقيقتين إلى إجهاد رقبتك ويؤدي إلى ما يسمى بصداع التوتر. استخدم سماعة الرأس التي تعمل بدون استخدام اليدين كلما أمكن ذلك.

2- الكرسي

يتم صناعة معظم الكراسي بشكل قياسي، لكن إذا كان الكرسي كبيراً فقد لا يدعم الظهر، مما يتسبب بالإجهاد والصداع، كما تقول أخصائية العلاج الطبيعي في مدينة نيويورك كارين ليتزي.

3- القهوة

عندما تعتاد على شرب أكثر من كوبين من القهوة يمكن أن تتعرض لصداع الانسحاب إذا تخطيت قهوة الصباح، لذلك ينصح الخبراء بالتقليل التدريجي للقهوة إلى كوب واحد يومياً، مع تناول القهوة منزوعة الكافيين عند الضرورة.

4- جهاز الكمبيوتر

يمكن أن تتسبب الشاشة الوامضة لجهاز الكمبيوتر في إجهاد العين، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالصداع. يمكن تجنب ذلك عبر استخدام واقي شاشة مضاد للتوهج، وبين الحين والآخر انظر بعيدًا عن الكمبيوتر للتركيز على شيء على بعد 20 قدماً منك.

5- تغير عادات النوم

عندما تأخذ قيلولة بعد ساعتين من وقت الاستيقاظ المعتاد في يوم العطلة يمكن أن تؤدي التغيرات في إيقاعاتك اليومية إلى خلل في مستويات المواد الكيميائية في الدماغ، مما يؤدي إلى حدوث الصداع النصفي، لذلك ينصح أن تستيقظ في يوم العطلة بنفس التوقيت الذي تستيقظ فيه في أيام الأسبوع.

6- الحقيبة

في حال كان وزن الحقيبة يزيد عن 5 كيلوغرام، فقد تتسبب في إجهاد بالعنق وألم في الرأس. خفف حمولتك أو قسّمها بين حقيبتين احملهما على كتفيك.