احذروا ... هذه الأطعمة الشهيرة تعرض صحتكم للخطر

سواء كنت تتبع نظاما غذائيا نباتيا أو كنت من متبعي نظام الكيتو، فإن العثور على الأطعمة المناسبة التي تناسب الأهداف الصحية يعد أمرا صعبا.

ومع ذلك، هناك العديد من الأطعمة المنتشرة التي يتناولها البعض يوميا وتعرض الصحة للخطر وتسبب مشاكل هضمية والإصابة بأمراض مزمنة.. وهي على النحو الآتي:

زيت الكانولا

يشير الخبراء إلى أن زيت الكانولا، الذي يستخدم في البطاطا المقلية والمخبوزات، يسهم في التأثير سلبا على الصحة بشكل خفي.

ويعتبر زيت الكانولا غنيا بدهون أوميغا 6، التي تسبب الالتهابات وتسهم في تطور العديد من الأمراض المزمنة مثل: مرض السكري 2، وأمراض القلب، والأوعية الدموية.

المحار

بينما يعتبر المحار إحدى الأكلات الصحية، يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة، إذا تم تناوله نيئا.

ومن المرجح أن يصاب المحار ببكتيريا تؤدي إلى أعراض مثل: الإسهال، والقيء، وتفاعلات الجلد، وقد تسبب تسمم الدم.

السلطات والخضراوات المعدة مسبقا

وكشفت دراسة أجريت عام 2016 في مجلة علم الأحياء الدقيقة التطبيقية والبيئية، أن الخضراوات والسلطات الجاهزة يمكن أن تسهم في انتشار بكتيريا السالمونيلا المعوية، وهي بكتيريا يمكن أن تسبب الحمى أو الإسهال أو حتى الموت.

شرائح اللحم بصوص التارتار

تعتبر وجبة أساسية في العديد من المطاعم الفاخرة، لكن مكوناتها الخام تجعلها طعاما خطيرا، إذ يصنع الطبق من اللحم البقري المفروم النيئ وصفار البيض النيئ، ويمكن أن يسبب ذلك عدوى بكتيرية خطيرة.

وارتبط استهلاك اللحم البقري النيئ بتفشي الأمراض المنقولة بالغذاء، بما في ذلك الإشريكية القولونية.

الأطعمة البديلة للوجبات الغنية بالبروتين

وثمة بعض المنتجات البديلة للوجبات الغنية بالبروتين وهي تعرّض الصحة للخطر؛ لأنها مليئة بالدهون والسكر، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب استهلاك كميات كبيرة من البروتين آثارا خطيرة على صحة الكلى.