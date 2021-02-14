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احذروا هذه الأعراض … تنذر بالتهاب البنكرياس

14 - فبراير - 2021
البنكرياس

البنكرياس

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التهاب البنكرياس يمكنه الحدوث كالتهاب حاد — بمعنى أنه يظهر فجأة ويستمر لأيام. أو يمكن لالتهاب البنكرياس الحدوث كالتهاب مزمن وهو التهاب البنكرياس الذي يظهر على مدى عدة أعوام.

قد تختفي الحالات البسيطة لالتهاب البنكرياس دون علاج، لكن الحالات الشديدة قد تتسبب في مضاعفات مهددة للحياة.

قال مركز البنكرياس السويسري إن التهاب البنكرياس يستلزم استشارة الطبيب على الفور، نظراً لأنه قد يهدد الحياة.

وأوضح المركز أن التهاب البنكرياس له أسباب عدة، أبرزها شرب الخمر وحصوات المرارة، مشيراً إلى أن أعراض التهاب البنكرياس تتمثل في الآلام الشديدة بالجزء العلوي من البطن، والتي غالباً ما تتخذ شكل حزام وتمتد إلى الظهر.

ومن الأعراض الأخرى لالتهاب البنكرياس الغثيان والقيء والانتفاخ والحمى والارتجاف واضطرابات الهضم والشعور العام بالإعياء. ويتحدّد العلاج بناء على السبب وشدة المرض، علما بأن الحالات الشديدة قد تستلزم الخضوع للجراحة.

    المصدر :
  • الإمارت 24
  • وكالة الأنباء الألمانية

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