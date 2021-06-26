احذروا هذه الاطعمة.. تحتوي على كمية كبيرة من السكر!

يعتبر السكر من أكثر المواد التي يتم استخدامها في المطبخ ومن أكثر الاطعمة ضررا، حتى أن البعض يطلق عليه “السم الأبيض”.

ويحتاج الشخص إلى نسبة محددة من السكر يوميا، حيث تحتاج النساء إلى 24 غراما يوميا، فيما يحتاج الرجال إلى 36 غراما من السكر، وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

إليكم قائمة أنواع الأطعمة التي يدخل في تصنيعها كميات كبيرة من السكر:

الطماطم المعلبة

لا تعتبر الطماطم المعلبة من الأكلات الصحية لأنه يدخل في تصنيعها نسبة كبيرة من السكر لموازنة نسبة الحموضة في المنتج. تحتوي العلبة الواحدة على كميات تزيد عن حاجة الجسم اليومية من السكر، حيث من الممكن أن يحتوي كل 100 غرام من الطماطم المعلبة على 27 غراما من السكر.

الحليب والزبادي قليل الدسم

تحتوي منتجات الحليب والزبادي قليلة الدسم على كميات كبيرة من السكر لتحسين الطعم ولزوجة الدهون، وهذا يجعلها اختيارا خاطئا لمن يبحثون عن الوجبات الصحية السليمة. كوب من الزبادي كامل الدسم يحتوي على 4.7 غرام من السكر مقارنة بكوب آخر من الزبادي قليل الدسم يحتوي على نسبة تتراوح ما بين 6-12 غراما من السكر.

الكاتشب

من المنتجات التي تخفي بداخلها نسبا كبيرة من السكر، حيث تعادل ملعقة من الكاتشب قطعة سكر كاملة، أي أن كل ملعقة من الكاتشب تعادل 4 غرامات من السكر، فضلاً عن غناه بشراب الذرة الذي يحتوي على نسبة فركتوز عالية تؤدي للإصابة بأمراض السمنة والقلب.

زبدة الفول السوداني

هناك بعض منتجات زبدة الفول السوداني تحتوي على نسب كبيرة من السكر ومجموعة من الزيوت غير الصحية، حيث تقدر كمية السكر في ملعقتين فقط من زبدة الفول السوداني بـ 8 غرامات، لذلك عند التسوق اقرأ المكونات جيداً حتى تحصل على منتج خال من الزيوت والسكريات غير الصحية.

الفواكه المجففة

تفقد هذه الفواكه كميات الماء بداخلها عند تجفيفها، لذلك تتراكم السكريات بداخلها وتصبح غنية بها، لذلك لا ينصح الخبراء بالإفراط في تناولها.

رقائق البطاطس

تحتوي رقائق البطاطس المنكهة بالعناصر المختلفة مثل الفلفل الحار أو نكهات الشواء وأيضاً النكهات الحلوة على نسب كبيرة من السكر تتراوح ما بين 3-5% بالإضافة لنسبة كبيرة من الكربوهيدرات التي يعمل الجسم بعد ذلك على تحويلها لكمية كبيرة من سكر الجلوكوز.