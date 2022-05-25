احذروا هذه السكريات.. تفتك بعمل الأمعاء

يؤثر النظام الغذائي غير الصحي على صحة البكتيريا النافعة في الأمعاء، نظرا لأنه يحتوي على كميات كبيرة من الكربوهيدرات المكررة واللحوم المصنعة والكثير من السكريات.

وأفادت دراسة حديثة أجراها علماء من كامبريدج، نُشرت نتائجها في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية، بأن المُحليات الاصطناعية ليست مفيدة للجسم كما كان يُعتقد عمومًا.

يقول الباحثون، وفقا للدراسة: إن المحليات الصناعية قد تعطل توازن ميكروبيوتا الأمعاء، وتلعب دورًا في عدم تحليل الغلوكوز، بل وتضر بالغشاء المخاطي المعوي مما يؤدي إلى متلازمة الأمعاء المتسربة.

ساعدت البيانات التي تم الحصول عليها خلال تجربة حديثة في اكتشاف أن المحليات الصناعية لها تأثير سلبي ليس فقط على صحة الأمعاء ، ولكن على الجسم ككل.

أوضح رئيس الدراسة البروفيسور هافوفي تشيتشر: “أظهرت تجاربنا لأول مرة أن بعض المحليات الأكثر شيوعًا في الطعام والشراب – السكرين والسكرالوز والأسبارتام – يمكن أن تجعل بكتيريا الأمعاء مسببة للأمراض. نتيجة لذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغلغلها في الأمعاء وتطور العدوى أو تعفن الدم أو فشل العديد من الأعضاء”.

نصائح للحفاظ على صحة الأمعاء

-تناول الأطعمة الملونة

– تقليل السكر والملح

– مضع الطعام

– الصيام المتقطع

– تقليل اللحوم

– الزيادة السريعة

قد تعني الزيادة السريعة في كمية الألياف التي تتناولها -خاصة إذا لم تكن تتناول الكثير منها من قبل- أن أمعاءك لن تكون مستعدة لهضمها، ومن المحتمل أن تؤدي إلى أعراض جانبية تمنعك من الاستمرار في تناول الألياف، لذلك ينصح بزيادة كمية الألياف تدريجيا.

ويحتاج الجسم إلى تناول حوالي 30 غراما من الألياف يوميا، وهناك العديد من الأطعمة الغنية بالألياف، والتي تحتوي أيضا البوليفينول، وهو من المواد المضادة للأكسدة، على غرار الخضروات الورقية الداكنة والشمندر.