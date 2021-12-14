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احذروا هذه العادات اليومية.. يمكن أن تدمر الكبد!

منذ 15 ساعة
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الكبد

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اكتشف باحثون في “Mayo Clinic” الأمريكية سبع عادات يومية يمكن أن تدمر الكبد، بما في ذلك شرب الكحول واستخدام الهباء الجوي والخضروات والفاكهة القذرة، كما كتبت البوابة “Eat This، Not That!”.

تم تسمية الكحول أولاً في قائمة مدمرات الكبد: المشروبات الكحولية تجعله مرهقًا، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف – أحيانًا ندوب تسمى التليف، وأحيانًا مرض أكثر خطورة يعرف باسم تليف الكبد.

أيضًا، المواد الكيميائية التي تدخل الجسم عن طريق التنفس بسبب الاستخدام غير السليم للهباء الجوي (بخاخات الهواء) بأنواعه المختلفة، لها تأثير ضار على الكبد.

وقال الخبراء: “كن حذرًا عند استخدام بخاخات الأيروسول. تأكد من استخدام هذه المنتجات في منطقة جيدة التهوية وارتداء قناع عند رش المبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات والطلاء والمواد الكيميائية السامة الأخرى. اتبع دائمًا إرشادات الشركة المصنعة”.

سيساعد النشاط البدني المُقاس في تخفيف الضغط عن العضو. وفقًا للأطباء، يستغرق الأمر نصف ساعة من النشاط يوميًا للحفاظ على صحة الكبد.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الخبراء إلى ضرورة غسل الفواكه والخضروات جيدًا لتجنب ابتلاع المبيدات الحشرية، وإجراء تحليل التهاب الكبد C مرة واحدة في السنة لبدء العلاج في الوقت المحدد في حالة المرض، واتباع نهج مسؤول تجاه نظافة الوشم أو أدوات الثقب، وتذكر أيضًا التغذية السليمة. وأضافوا أن الأطعمة الدهنية والمقلية والمالحة تعتبر أكثر الأطعمة غير الصحية للكبد.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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