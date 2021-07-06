احذروا.. هذه العلامات تنذر بوجود جلطة دموية قاتلة

تعتبر الجلطة الدموية خطراً محدقاً على صحة الإنسان يجب التنبه له.

فيما يلي سبع مؤشرات تنذر بالإصابة بجلطة دموية قاتلة، وفق ما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني:

الصداع الشديد

قد يعاني الإنسان من صداع شديد كالصداع العنقودي وهو أسوأ صداع يعانيه الإنسان، و الصداع النصفي، وهذه الأنواع من الصداع قد تكون مؤشراً على حدوث جلطة دموية في مكان ما من الجسم.

تجلط الجيوب الأنفية

يؤدي تجلط الجيوب الأنفية الوريدي الدماغي إلى الاستجابة السريعة لأعراض مثل الصداع، وضبابية الرؤية، والإغماء، وفقدان السيطرة على جزء من الجسم، والنوبات، وهذه الأعراض تستدعي نقل المريض مباشرة إلى قسم الطوارئ أو الاتصال مباشرة بالإسعاف للحصول على المساعدة.

الألم الشديد في البطن

يعاني مرضى تجلط الجيوب الأنفية الوريدية الدماغية من اضطراب المزاج، والصداع النصفي النادر، والتهاب القولون التقرحي وآلام البطن، والتغوط الدموي، وفقدان الوزن غير المقصود.

التورم في الساق

إذا تشكلت جلطة دموية في الوريد العميق، فإنها يمكن أن تمنع تدفق الدم، مما يمنع الأنسجة من التصريف بشكل صحيح، وهذا يسبب تراكم السوائل الزائدة، والتورم، وعدم الراحة في الساق، وعادة ما تنذر هذه الأمور بجلطة دموية في الوريد العميق قد تنفصل وتنتقل مرة أخرى إلى القلب وإلى الرئتين.

البقع الحمراء الصغيرة على الجلد

هي بقع مستديرة تظهر على الجلد نتيجة للنزيف الذي يسبب ظهور اللون الأحمر والبني أو الأرجواني، وتظهر عادة في مجموعات، ويمكن أن تبدو وكأنها طفح جلدي. وتكون عادة مسطحة و لاتفقد اللون عند الضغط عليها،”

الكدمات

تشير الكدمات في بعض الأحيان إلى حالة كامنة خطيرة، مثل مشكلة تخثر الدم أو مرض في الدم. ولابد من مراجعة الطبيب في الحالات الآتية:

– الكدمات الكبيرة المتكررة، خاصة إذا ظهرت على الجذع أو الظهر أو الوجه، بدون أسباب معروفة.

– ظهور كدمات جديدة فجأة؛ خاصة عند بدء تناول دواء جديد.

– وجود تاريخ عائلي من الكدمات أو النزيف.

ضيق التنفس

يظهر عادة فجأة ودائما ما يزداد سوءاً مع بذل الجهد، ويترافق أيضا مع صعوبة في التنفس.