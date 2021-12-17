احذروا 5 تمارين تمدد.. قد تضر بالعظام والعضلات

فيما يلي 5 تمارين تمدد يجب تجنبها، لخطرها المحتمل، حسب صحيفة تايمز أوف إنديا.

ربلة الساق

لا يؤدي تمرين تمدد ربلة الساق إلى ارتخاء العضلات المشدودة، بل إلى الإجهاد، ما يسبب الشعور بالألم. ويمكن أن يؤدي إلى الإضرار بلفافة أخمص القدم.

تمدد الجذع

يمكن أن يضر هذا التمرين بالجسم، فالانحناء يمكن أن يؤثر على عضلات الظهر ويحد من الحركة،. ويضغط على المفاصل.

التمدد أثناء الجلوس

يمكن لهذا التمرين أن يثني العضلات من الرأس إلى أصابع القدم. لكن أداءه قبل الجري قد يكون ضاراً لأوتار الركبة، ما يسبب الشعور بالألم والانزعاج.

تمدد الظهر والكتف

وفقًا للخبراء، يمكن أن يؤدي هذا التمرين إلى تقصير عضلات الصدر وإطالة عضلات الظهر المجهدة. ما يمكن أن يزيد انحناء الكتفين وضيق العضلات.

ثني الساق

وفقًا للخبراء، فإن ثني الساق يمكن أن يؤدي إلى آلام في المفاصل والعضلات، وإلى ضغطً على المفاصل والعضلات.