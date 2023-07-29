احذر إذا كنت تعاني من الصداع أثناء الحر

يعاني كثيرون من الصداع الشديد، خاصة الأطفال، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والإجهاد الحراري، وينعكس بمشكلات صحية من بينها التعرق وزيادة سرعة ضربات القلب، فضلًا عن الإصابة بضربات الشمس، وتحاول الأمهات معرفة كيفية التخلص الصداع المرتبط بارتفاع درجات الحرارة.

الصداع الشديد بسبب الإجهاد الحراري

يقول الدكتور محمد سمير الملا، استشاري المخ والأعصاب، لـ«هُن»، إن الصداع الناتج عن الإجهاد الحراري، يظهر كثيرًا خلال ارتفاع درجات الحرارة، وأعراضه تتمثل في التالي:

– الإحساس بالخَفَقان.

– التسبب في ألم يَتراوَح بين المتوسط والحاد.

– التأثير على جانبي الرأس.

– التسبب في حدوث ألم خفيف إلى متوسط.

– التسبب في ألم يبدو مثل الضغط أو الشد.

– الغثيان.

– الدوخة.

– الشعور بالارتباك.

– العطش.

– الرؤية غير الواضحة.

– الهذيان.

علاج الصداع الناتج عن الإجهاد الحراري

يضيف «الملا»، أن الصداع يصاب به الجميع، لكن يشتد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والإجهاد الحراري، وهناك عديد من الأشياء البسيطة، التي يمكن القيام بها لتخفيف الألم من التعرض لأشعة الشمس: «الإجهاد الحراري قد يسبب الصداع، نتيجة التعرض لأشعة الشمس بصورة كبيرة، لكن هناك بعض العلاجات البسيطة، منها الكمادات الباردة على الجبهة، الجلوس في غرفة مظلمة قدر الإمكان، تناول العلاج المضاد، وإذا اشتد ألم الصداع وأصبح لا يمكن تحمله، يجب استشارة الطبيب المختص في الحال، حتى يساعد على علاج الأعراض والتحكم فيها».

التقليل من التعرض للإجهاد الحراري

بحسب ما نشر موقع «مايو كلينك»، المختص في الشؤون الطبية، يختلف الإجهاد الحراري عن ضربة الشمس، ويزداد ألم الصداع، بسبب التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، لذلك يجب الوقاية من التعرض لها باتباع النصائح التالية:

– استخدام المظلة خلال التواجد في الشارع للوقاية من حرارة الشمس.

– تجنب التواجد تحت أشعة الشمس بملابس تحبس الحرارة.

– الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة.

– ارتداء ملابس قطنية خفيفة.

– شرب الماء بكثرة خلال ارتفاع درجات الحرارة ولترطيب الجسم.