احذر.. النوم بهذه الطريقة قد يؤدي إلى الاكتئاب

الحصول على قسط كافي من النوم يعد أمرا صحيا وضروريا لصحة الجسم، ولكن إذا شعرت بعدم الانتعاش بعد ليلة من النوم، فقد تكون نمت وأصبت بانقطاع النفس النومي، الأمر الذي قد يؤدي إلى الاكتئاب وأمور أخرى.

قال مؤلفو دراسة كبيرة عن انقطاع النفس النومي إن انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA) هو مشكلة شائعة تؤثر على تنفس الشخص أثناء النوم، إذ لا يمكن للهواء التدفق بشكل طبيعي إلى الرئتين”.

وانسداد تدفق الهواء عادة ما يكون بسبب انهيار الأنسجة الرخوة في الجزء الخلفي من الحلق (مجرى الهواء العلوي) واللسان أثناء النوم.

وبناء على ذلك، وجد المؤلفون أن انقطاع التنفس أثناء النوم يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة، يستعرضها التقرير التالي، وفقاً لموقع “eatthis” الأمريكي.

التعب أثناء النهار

إذا استيقظت من الشخير، أو توقف تنفسك، أو وجدت نفسك تلهث للحصول على الهواء في منتصف الليل، فقد تكون أصبت بانقطاع التنفس أثناء النوم.

وفقاً لتقرير هارفارد هيلث، حددت الدراسة، التي درست طياري الخطوط الجوية في السعودية، أن “فحص العاملين في هذه المهنة عالية الخطورة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار.

يمكن أن يكون التعب والاكتئاب والأرق عواقب لانقطاع التنفس أثناء النوم ويجب تقييمها وعلاجها مبكراً.

“إذا كنت تعاني من انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم فإن الأنسجة الموجودة في حلقك تسترخي أثناء النوم، مما يؤدي إلى انسداد مجرى الهواء بشكل دوري، مما يتسبب في انقطاع التنفس الذي يعطل النوم”.

الأرق

قال مؤلفو الدراسة: “عانى ثلث المشاركين من بعض المشاكل في بدء النوم أو الحفاظ عليه (الأرق)، و33٪ يعانون من التعب والإرهاق، و35.9٪ يعانون من الاكتئاب، بينما كان 23.1٪ يعانون من النعاس المفرط أثناء النهار”.

وحتى إذا كنت قادراً على النوم يمكن أن يوقظك انقطاع النفس، مما يجعل من الصعب عليك العودة للنوم مرة أخرى.

الاكتئاب

كتب المؤلفون: “المرضى الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي يعانون من ضعف في الصحة، كما أن صحتهم النفسية الاجتماعية وأداءهم اليومي تنخفض أيضاً، لأن النوم المضطرب يمكن أن يسبب ضعف التركيز، ومشاكل المزاج، والقلق، والاضطراب الاكتئابي الرئيسي”.

مشاكل القلب

قالت مجموعة Mayo Clinic الطبية والبحثية: “الانخفاض المفاجئ في مستويات الأكسجين في الدم الذي يحدث أثناء انقطاع النفس أثناء النوم يزيد من ضغط الدم ويجهد نظام القلب والأوعية الدموية”.

كما تزيد الإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي من خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم)، ومن الإصابة بنوبة قلبية متكررة، والسكتة الدماغية وضربات القلب غير الطبيعية، مثل الرجفان الأذيني.