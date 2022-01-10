احذر.. باراسيتامول يسبب التسمم في هذه الحالة

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية من حالة يمكن فيها أن يؤدي دواء باراسيتامول الشهير إلى التسمم.

وأوضحت الهيئة أنه من الممكن أن يؤدي دواء باراسيتامول إلى التسمم بأخذ جرعة زائدة منه عن طريق دواء آخر يحمل اسما مختلفا لكنه يحتوي على الباراسيتامول.

وشددت الهيئة في تحذيرها على خطورة إعطاء الأطفال باراسيتامول مع أدوية الزكام ومضادات الحساسية والسعال، لتفادي إعطاء الطفل جرعة زائدة.

ونوهت بضرورة قراءة مكونات الأدوية جيدا قبل تناولها، لمعرفة ما إذا كان الباراسيتامول يدخل ضمن مكوناتها أم لا، وكذلك استشارة الطبيب إذا لزم الأمر.

وينتمي الباراسيتامول أو كما يُعرف باسمه الآخر الأسيتامينوفين إلى مجموعة الأدوية المسكنة للآلام وغير المخدّرة، حيث يستخدم كمسكن للآلام الخفيفة والمتوسطة وخافض للحرارة.

وينبغي الانتباه إلى أن الباراسيتامول يتوفر في الأسواق الطبية تحت أشكال متعددة مثل: أقراص، أقراص للمضغ، كبسولات، محلول، قطرات، تحاميلن كما أن هناك العديد من الأسماء التجارية لدواء الباراسيتامول من بينها:

PARAMOL, PEDIAMOL, EMIDOL, OMOL, DEFADOL, FEVADOL, CALPOL, PANADOL, REVANIN, PANADREX, ADOL, TYLENOL.

واختتمت الهيئة بالإشارة إلى أنه يتم تحديد الجرعة الصحيحة لدواء الباراسيتامول على حسب وزن الطفل، كما أرفقت حاسبة يمكن من خلالها معرفة الجرعة المناسبة.

هناك أدوية تحتوي على الباراسيتامول، أحرص على قراءة مكونات الدواء قبل إعطاءه لطفلك لتتفادى حالات التسمم الناتجة عن الجرعة الزائدة. https://t.co/cu7qX1t68B#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/JPKPyg6dtB — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) January 10, 2022