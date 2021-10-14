احذر.. بعض أنواع الفواكه "قاتلة"

الفاكهة تعتبر مصدرا للعديد من العناصر ىالغذائية ، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف. ومع ذلك، تخضع بعض أنواع الفاكهة لعمليات تحرمنا من فوائدها الأساسية.

على وجه الخصوص، الحديث عن الفواكه المجففة، يمكن أن تؤدي طريقة معالجتها إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وهي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، حسب موقع “ميديك فوروم”.

يكون مذاق العديد من الفواكه أفضل عند تغطيتها بالسكر أو الشراب قبل التجفيف. تُعرف هذه العملية بالتحلية. إن إضافة السكر ليس الخيار الأفضل لنظام غذائي متوازن. يقول الخبراء إنه في بعض الحالات الشديدة، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسمنة أو أمراض القلب.

تجدر الإشارة إلى أن الفواكه المجففة نفسها يمكن أن تكون مفيدة. يتم الحصول على معظمها عن طريق إزالة الماء من الفاكهة الطازجة. إذا لم يتم إضافة السكر أو المكونات الأخرى، يمكن تناول هذه الفاكهة المجففة دون خوف.

يشير ممثلو دائرة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة إلى أنه يجب تناول الفاكهة المجففة مع الوجبة الرئيسية، وليس كوجبة خفيفة، سيساعد هذا في تقليل التأثير على الأسنان.