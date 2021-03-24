احذر.. تدخين السجائر الإلكترونية يسبب مرضا خطيرا

يعتقد الكثيرون إلى السجائر الإلكترونية على أنها أقل ضررا من السجائر العادية، لذلك زاد انتشارها بشكل كبير في أوساط الشباب.

صرح طبيب التخدير والإنعاش الروسي دينيس نيكولايفيتش بروتسينكو أن تدخين السجائر الإلكترونية يسبب مرضا خطيرا ينتج عنه تلف الرئتين.

وكتب الطبيب الروسي على قناته في “تلغرام” اليوم الثلاثاء أن:

“ما الذي يسببه تدخين السجائر الإلكترونية؟ إنها تؤدي لظهور مرض جديد “إيفيل” (EVALI) الذي يسبب تلف الرئتين”.

وأضاف “اليوم، انتهى المطاف بمثل هذا المريض في وحدة العناية المركزة في عيادتنا. وهو طفل عمره 20 سنة”.

وكانت مجلة علمية قد كشفت في وقت سابق من العام الماضي عن نتائج سلسة أبحاث أجراها علماء ومختصون لدراسة بعض الآثار الجانبية التي لوحظت على مدخني السجائر الإلكترونية.

وكشفت دراستان جديدتان من المركز الطبي في جامعة روتشستر (URMC) عن وجود علاقة بين التدخين الإلكتروني ومشكلة “الضباب العقلي” التي تصيب بالغين والأطفال على حد سواء.

وأشارت الأبحاث إلى أن البالغين والأطفال الذين يدخنون السجائر الإلكترونية أكثر عرضة للإبلاغ عن صعوبات في التركيز أو التذكر أو اتخاذ القرارات مقارنة بأقرانهم الذين لا يدخنون أو مع المدخنين العاديين.