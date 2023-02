احذر.. تناول الكثير من التونة المعلبة قد يؤدي للتسمم بالزئبق

مما لاشك فيه أن تناول سمك التونة له العديد من الفوائد الصحية المذهلة؛ فمعظمها يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي يُعرف عنها أنها تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والصحة الإدراكية. ويمكن لأوميغا 3 الموجودة في الأسماك أيضًا أن تقلل من خطر إصابة الشخص بالاكتئاب وتساعد في تحسين الصحة العقلية.

وعلى الرغم من أن الأسماك تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية، إلا أنها قد تزيد أيضًا من تعرضك للزئبق. وفقًا لـ«Environmental Health Perspectives»، الذي أفاد بأن استهلاك الأسماك هو المسؤول عن أكثر من 90 % من التعرض للزئبق في الولايات المتحدة، إذ ان التونة أحد أنواع الأسماك المشهورة بمحتوى الزئبق.

ورغم أننا نعلم أن التونة وأنواع الأسماك الأخرى تحتوي على الزئبق، فهل من الممكن بالفعل الإصابة بالتسمم بالزئبق جرّاء الإفراط في تناولها؟

من أجل ذلك، أصدرت تقارير المستهلك (CR) أخيرًا تقريرًا حول مستويات الزئبق (وهو سم عصبي موجود في خمسة أنواع مختلفة من التونة (Wild Planet و Bumble Bee و StarKist و Chicken of the Sea و Safe Catch) إلى جانب التحقق من العلامات التجارية المحددة؛ حيث تمت دراسة أنواع مختلفة من التونة كالباكور والضوء والقفز، وذلك وفق ما نشر موقع «eat this not that» الطبي المتخصص.

وجدت التقارير أن جميع العلامات التجارية الخمس تحتوي على مستويات من الزئبق في التونة الخاصة بها. لكن في المتوسط، كانت أصناف الباكور في جميع العلامات التجارية تحتوي على زئبق أكثر بثلاث مرات. ومع ذلك، لا تزال جميع الأصناف والعلامات التجارية تحتوي على درجة معينة من الزئبق، وكان الباحثون في تقارير المستهلك قلقين من أن الطفرات التي وجدوها في بعض العلب قد تكون خطيرة.

وعلى الرغم من أن بعض أنواع التونة معروفة باحتوائها على نسبة أقل من الزئبق من الأنواع الأخرى (على سبيل المثال، تحتوي التونة الخفيفة على نسبة أقل من الباكور في المتوسط)، تم العثور على ارتفاع غير متوقع في الزئبق ببعض العلب. فقد وجد الباحثون ستة من أصل 30 علبة (20 %) تحتوي على هذه المواد السامة.

ومع عدم القدرة على التنبؤ، يقترح الخبراء في «CR» أن الحوامل يتجنبن التونة تمامًا إن أمكن، وأن البالغين الآخرين يجب أن يستهلكوها باعتدال.

ووفق الدكتور روجرز مدير أبحاث واختبارات سلامة الأغذية في «CR» «من علبة لأخرى يمكن أن ترتفع مستويات الزئبق بطرق غير متوقعة قد تعرض صحة الجنين للخطر».

لكن حتى مع وجود هذه المعلومات الجديدة حول مستويات الزئبق في علامات تجارية وأنواع معينة من التونة، إضافة لاقتراح تجنبها من قبل الحوامل، لا يزال هناك المزيد لمعرفته حول مخاطر البالغين العاديين عندما يتعلق الأمر باستهلاك التونة والزئبق؛ على وجه التحديد حول ما إذا كان الإفراط في تناول التونة يمكن أن يصيبك بالتسمم بالزئبق أم لا.

لماذا تحتوي التونة على الزئبق؟

وفقًا لتقارير المستهلك، لا يمكنك تناول المأكولات البحرية دون استهلاك بعض مستويات الزئبق. هذا لأنه موجود دائمًا في المحيطات (لأنه معدن طبيعي ولكن أيضًا لأنه يأتي من التلوث من صنع الإنسان). وبشكل عام، من المعروف أن الأسماك الكبيرة تحتوي على مستويات أعلى من الزئبق لأنها تتغذى على الأسماك الأصغر وتمتص الزئبق أيضًا.

ووفق مقال نشر بـ«Biological Trace Element Research» فان التونة لا تحصل فقط على الزئبق من التغذية على الأسماك الأخرى، ولكن هذا المعدن يتراكم أيضًا بمرور الوقت في أنسجة التونة لأنها لا يمكنها التخلص منه بسهولة. هذا المزيج من العوامل يجعل الزئبق مشكلة كبيرة في التونة على وجه التحديد.

ما الضرر الذي يمكن أن يلحقه الزئبق بجسمك؟

وفقًا لـ«وكالة حماية البيئة»، يعتبر الزئبق سمًا عصبيًا يمكن أن يكون له آثار جانبية صحية سلبية إذا تم استهلاكه بكميات أكبر مثل فقدان خلايا الدماغ والمهارات الحركية وتدهور الذاكرة ومشاعر القلق وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. وبشكل أكثر تحديدًا، ميثيل الزئبق هو نوع الزئبق الموجود في المأكولات البحرية والأسماك مثل التونة، ويمكن أن تؤدي المستويات العالية منه إلى التسمم.

وفي توضيح أكثر لهذا الأمر، تقول الوكالة ان أعراض التسمم بميثيل الزئبق تشمل ضعف الكلام أو السمع وفقدان الرؤية المحيطية وضعف العضلات والشعور بالدبابيس والإبر في جسمك. ولكن السؤال هو كيف يمكنك معرفة متى تتوقف أو ما هي كمية الزئبق التي يمكن أن تؤدي إلى تسمم فعلي؟

ولسوء الحظ، لا يوجد مقياس واضح لمعرفة كمية التونة التي يمكنك تناولها قبل المخاطرة بالتسمم بالزئبق، لا سيما بالنظر إلى أن النتائج الجديدة لتقرير المستهلك بشأن التونة المعلبة تحتوي غالبًا على ارتفاعات زئبقية غير متوقعة وغير متسقة. لكن لدى إدارة الغذاء والدواء الأميركية بعض الإرشادات الأساسية التي يمكنك اتباعها لتقليل خطر الإصابة بالتسمم.

ماذا تقول إدارة الأغذية والعقاقير؟!

تدعي إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) أن البالغين يجب أن يكونوا على ما يرام مع الأسماك منخفضة الزئبق مرة أو مرتين في الأسبوع ، وأن النساء الحوامل أو المرضعات يجب أن يحدّن من استهلاكهن من الأسماك من الأنواع ذات المستويات المنخفضة من الزئبق والحفاظ على حصصهن بحوالى 4 أونصات فقط؛ مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن Consumer Report أصدرت اقتراحها الجديد بتجنب الحوامل للتونة تمامًا بسبب عدم الاتساق مع بعض العلب ومستويات الزئبق الموجود فيها.

لذلك إذا كنت ممن يأكلون الكثير من التونة بشكل منتظم، انتبه لبعض العلامات المحتملة للتسمم بالزئبق وتحدث مع طبيبك إذا كنت تشعر بالقلق بشأن مقدار ذلك. تستهلك.

من المهم أن تتذكر أنه في أي وقت تستهلك فيه المأكولات البحرية، من المرجح أن تضع مستوى معينًا من الزئبق في جسمك. ومع ذلك، هناك أنواع من الأسماك والمحار تحتوي على كمية أقل من الزئبق في المتوسط من التونة.

وحسب تقارير المستهلك، هناك مستويات منخفضة من الزئبق في أشياء مثل السلطعون والروبيان والحبار والبلطي وسمك القد والسلمون والمحار وجراد البحر. فإذا كنت تبحث عن عناصر معلبة يمكنك الحصول عليها وتخزينها ولا تحتوي على قدر كبير من التعرض للزئبق مثل التونة المعلبة، فجرّب شيئًا مثل الأنشوجة أو السردين، وكلاهما يعتبر ضمن فئة «الزئبق المنخفض».

وعلى الرغم من أنه لا يمكنك التنبؤ تمامًا بكمية التونة التي يمكن أن تؤدي إلى التسمم بالزئبق، إلا أنه من الآمن القول إن المستويات المرتفعة من الزئبق يمكن أن يكون لها بالتأكيد تأثير ضار محتمل على صحتك. لكن على الرغم من عدم قدرتك على التنبؤ بالتسمم، يمكنك أن تكون على دراية بأعراض التسمم بالزئبق ومحاولة الالتزام بالحصص الموصى بها من الأسماك كل أسبوع لتجنب التعرض المفرط.