احذر.. خطر جديد لجلوس الأطفال مدة طويلة أمام الشاشات

توصلت دراسة طبية حديثة إلى علاقة تربط بين جلوس الأطفال أمام شاشات الأجهزة الذكية ونهم الطعام.

ودرس باحثون في الولايات المتحدة حالة أطفال أميركيين تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عاما، كانوا يقضون وقتا طويلا أمام شاشات الأجهزة الذكية، ووجدوا أنهم أكثر عرضة للإصابة باضطراب نهم الطعام بعد مرور عام واحد.

ولفتت الدراسة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت السبب الرئيسي للاضطراب لدى هؤلاء.

ووفقا للباحثين، فإن كل ساعة يقضيها الطفل على وسائل التواصل ترتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بنهم الطعام بنسبة 62 في المئة بعد مرور عام واحد، بينما رفعت مشاهدة التلفاز والأفلام تلك النسبة إلى 39 في المئة.

وقال المشرف الرئيسي على الدراسة وبروفيسور طب الأطفال في جامعة كاليفورنيا، جيسون ناغاتا، في بيان: “قد يكون الأطفال أكثر ميلا للإفراط في تناول الطعام بينما هم مشتتون أمام الشاشات”.

وتصف الدراسة نهم الطعام بأنه تناول كميات كبيرة من الغذاء خلال فترة زمنية قصيرة، ويصاحب الاضطراب شعور بفقدان السيطرة أمام الطعام ومن ثم الشعور بالذنب بعد ذلك.

ويحذر الباحثون من آثار لاضطراب النهم، قد تصل إلى تهديد للحياة، لا سيما عندما تتسبب بأمراض في القلب أو باختلال في مستويات السكر في الدم.

واعتمد البحث على بيانات عينة مكونة من 11025 طفلا، تتراوح أعمارهم ما بين تسع و11 عاما، ضمن دراسة تعتبر الأكبر بشأن التطور المعرفي لدى المراهقين ونمو الدماغ في الولايات المتحدة.