احذر سعالك قد يكون علامة على إصابتك بـ"أوميكرون"

مع ارتفاع حالات الإصابة بمتحور كورونا أوميكرون الذي أصبح السلالة السائدة من الفيروس في معظم مناطق العالم، كشف طبيب روسي السمات المميزة للسعال الذي يسببه متحوّر “أوميكرون”، موضحاً كيفية تخفيف حالة المريض.

وأوضح الدكتور سيرجي بورياسيف، اختصاصي الأمراض الصدرية الروسي في حديث لراديو “سبوتنيك”، أن المصابين بمتحوّر “أوميكرون” من فيروس كورونا، يشكون عادة من السعال الذي يتميز بوجود التهاب نزفي.

وقال: “السمة المميزة للسعال عند الإصابة بمتحور أوميكرون هي الالتهاب النزفي، أي أن الالتهاب في الغشاء المخاطي الذي يكون متهيجاً لذلك لا يجلب السعال الراحة للمريض”.

وأضاف بورياسيف: “هذا يعني أن السعال ليس بسبب البلغم كما هو معتاد، بل بالتهاب الغشاء المخاطي، لذلك يستمر السعال طويلاً من دون أن يخفف حالة المريض، وفي حالة وجود البلغم، فإنه يكون قليلاً وشفافاً لا يحتوي على اللون الصنديدي المميز للبلغم”.

وتابع: “يمكن في هذه الحالة استخدام أدوية مضادة للالتهابات وكذلك الاستنشاق، وما شابه ذلك، المهم هو إزالة احتقان الغشاء المخاطي، لتخفيف تهيجه”، مشيراً إلى أن السعال الشديد لفترة طويلة يمكن أن يلحق الضرر حتى بالأضلاع.

ولفت الأخصائي الروسي إلى أن الذين يعانون من السعال الناجم عن إصابتهم بأوميكرون يجب أن يتجنبوا الهواء الجاف، ومن الضروري أن تكون الغرفة مبردة.

وقال: “يجب ترطيب الغشاء المخاطي لأنه متوتر وجاف، لذلك يجب تهوية الغرفة بين فترة وأخرى، كما يجب أن تكون حرارة الهواء في الغرفة غير مرتفعة وأن يكون الهواء رطباً”.