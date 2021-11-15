احذر في فصل الشتاء من الاستمرار في هذه العادة!

من الشائع جدًا ارتداء الجوارب لفترة طويلة من اليوم خصوصًا من قبل الأشخاص المشغولين في الدوام أو في أوقات فصل الشتاء البارد، لكن ما هي أضرار لبس الجوارب دائمًا؟

حيث يفضل العديد من الأشخاص القيام بلبس الجوارب طوال الوقت، إذ يمنحهم ذلك بعض الراحة والدفء خصوصًا في فترات الشتاء.

وفيما يأتي بيان لبعض أضرار لبس الجوارب دائمًا:

1. تقليل تدفق الدم

يساعد لبس الجوارب على تدفق الدم بصورة جيدة خصوصًا في فصل الشتاء، ولكن قد يؤدي ارتداء الجوارب الضيقة إلى احتباس الدم في القدمين، مما يؤدي إلى تقليل تدفق الدم داخل القدمين.

2. قلة النظافة

يؤدي لبس الجوارب دائمًا إلى تجمع الميكروبات والجراثيم في القدم خصوصًا عند ارتداء الجوارب الضيقة أو الغير نظيفة، حيث لا تستطيع الأرجل التنفس بصورة جيدة أثناء ارتداء الجوارب، مما يؤدي إلى زيادة فرصة الإصابة بالالتهابات وخروج الرائحة الكريهة.

ويجب الحرص على تغيير الجوارب بصورة دائمة وارتداء الجوارب المصنوعة من مواد تسمح بدخول الهواء، مثل: القطن.

3. ارتفاع درجة حرارة القدمين

يرتدي بعض الأشخاص الجوارب خصوصًا أثناء النوم من أجل الشعور بالدفء، ولكن يؤدي ذلك إلى زيادة الحرارة داخل القدمين بشكل مبالغ به في بعض الأحيان.

بدائل لارتداء الجوارب أثناء النوم

يقوم العديد من الأشخاص بارتداء الجوارب أثناء النوم من أجل الحصول على أقدام وجسد دافئ طوال الليل، وفيما يأتي بعض البدائل الأخرى لارتداء الجوارب ليلًا لتجنب أضرار لبس الجوارب دائمًا:

أخذ حمام دافئ قبل الذهاب إلى النوم.

القيام بتدفئة خفين دافئين وارتدائهما أثناء النوم.

وضع وعاء أو عبوة تحتوي على الماء الدافئ بالقرب من القدم طوال الليل.

استخدام اللحاف من أجل تغطية القدمين وتدفئتهما.

القيام بالاستحمام قبل ساعة أو ساعتين من الاستغراق في النوم.

ينصح بعدم تدفئة الجوارب ومن ثم ارتداءهما قبل النوم، إذ يؤدي هذا الأمر إلى ارتفاع درجة الحرارة داخل القدمين، كما يسبب الحروق في بعض الأحيان.

بعض النصائح المتعلقة بارتداء الجوارب

فيما يأتي بعض النصائح المهمة التي يمكن اتباعها من أجل الحفاظ على صحة القدمين أثناء ارتداء الجوارب وتجنب التعرض لأضرار لبس الجوارب دائمًا:

اختيار جوارب ملائمة لمقاس القدمين، ويجب الابتعاد عن ارتداء الجوارب الضيقة.

تغيير الجوارب باستمرار لجوارب أخرى نظيفة.

غسل القدمين باستمرار والحرص على تجفيف القدمين خصوصًا منطقة بين الأصابع.

اختيار خامة الجوارب بعناية، مثل:

الجوارب المصنوعة من الكشمير، إذ تعد هذه الجوارب ناعمة وتمنح التهوية الجيدة والدفء للقدمين.

الجوارب المصنوعة من القطن لما لها من فائدة كبيرة في امتصاص الرطوبة والمحافظة على دفء القدمين.

جوارب النوم والتي تكون أكثر سماكة من الجوارب العادية والتي تمنح القدمين التهوية الجيدة والدفء في نفس الوقت.