احذر.. كسر صيامك على هذا المشروب يدمر صحتك

يعشق كثيرون تناول المشروبات الغازية خلال شهر رمضان، وكسر صيامهم خلال شهر رمضان عليها، لتناولها على معدة فارغة، ما يتسبب في زيادة فرص إصابتك بالمضاعفات الصحية.

وهناك خطورة للإفطار على المشروبات الغازية ، وفًقا لما ورد في موقع “eatthis.”

– الانتفاخ:

يسبب الإفطار على المشروبات الغازية، إلى الإصابة بالانتفاخ، وآلام شديدة

بالبطن، بالإضافة إلى تشنجات المعدة

– زيادة الوزن:

وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن تناول المشروبات المليئة بشراب الذرة عالي الفركتوز، يرتبط بزيادة الوزن، لأن الفركتوز يُمتص في الجسم بشكل مختلف عن السكريات الأخرى.

– صحة الكلى:

وفقًا لدراسة أجرتها كلية الطب بجامعة أوساكا في اليابان، تم ربط المشروبات الغازية بضعف وظائف الكلى.

– زيادة مستويات السكر في الدم:

أشارت دراسة نُشرت في مجلة Circulation لجمعية القلب الأمريكية إلى أن تناول المشروبات المحلاة بالسكر، مثل الصودا، يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم.