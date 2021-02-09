احذر.. لا تتناول الطعام على مكتبك

يضطر الكثير من الموظفين إلى تناول طعامهم على طاولة المكتب دون الأخذ في الاعتبار الأضرار التي قد تعود على الصحة .

المكان هو طاولة المكتب، وتناول الطعام عليها مضر بالصحة. وفي هذا التقرير، تطرق موقع “برايت سايد” (Bright Side) الأميركي إلى المشاكل التي قد تواجهها عند تناول الطعام على مكتبك:

1- يجعلك تعاني من التوتر

غالبا ما يعني تناول الطعام على طاولة المكتب أنك لا تبارح مكانك لساعات طويلة، سواء كنت تعمل أو تدرس. ولكنك بحاجة لقضاء بعض الوقت بعيدا عن مكان عملك، لتجنب مشاكل الصحة النفسية على غرار التوتر والاحتراق النفسي. كما أن إعطاء دماغك فترة راحة سيعزز قدرتك على التركيز بشكل أفضل، ويحسن حالتك المزاجية حتى تتمكن من العودة إلى العمل بطاقة إيجابية وتقديم أداء أفضل.

2- قد يسبب مشاكل صحية

عادة ما يجلس الموظفون لساعات طويلة في مكاتبهم دون التحرك كثيرا. وعند تناول الغداء على المكتب، فإننا نطيل مدة الجلوس أكثر، مما قد يتسبب في ظهور سلسلة من المشاكل الصحية. تقلل هذه العادة من تدفق الدم في الساقين، مما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة. كما أن الجلوس لمدد طويلة يمكن أن يسبب الدوالي. لذلك، إن التمتع بالوقت الكافي للنهوض والتجول لبضع دقائق من شأنه أن يعزز الصحة على المدى الطويل.

3- سيجعلك تشعر بالوحدة

من المهم تخصيص بعض الوقت في اليوم للتواصل الاجتماعي، حتى إذا كان ذلك من خلال الاتصال بصديق عبر الهاتف. وتشير بعض الدراسات إلى أن تخصيص الوقت للتواصل مع الآخرين مفيد لتعزيز نظام المناعة ووظائف الأمعاء.

4- ستكتسب الوزن

لا شك في أن تناول الطعام والقيام بنشاط آخر يشتت الانتباه سيجعلك تميل إلى تناول المزيد من الطعام. وهذه الحالة تنطبق على الأشخاص الذين يختارون تناول الغداء على مكاتبهم. لتجنب ذلك، فإنه من الأفضل التركيز على الوجبة التي تتناولها وعدم استخدام هاتفك الذكي في الأثناء لأنه يعد من مصادر التشتيت أيضا.

5- ستتعرض للكثير من البكتيريا الخطرة

يمكنك أن تجعل مكتبك مريحا قدر الإمكان، ولكن تذكر أنه يحتوي على جراثيم أكثر خطورة بـ400 مرة من البكتيريا الموجودة على مقعد المرحاض. وقد أظهرت دراسات أن نسبة كبيرة من البكتيريا الموجودة في المكتب كانت على لوحات مفاتيح الموظفين، ويمكن أن تنتشر إلى الأسطح الأخرى مثل فأرة الحاسوب أو الهاتف أو الطاولة.

ختاما فإن تناول الطعام على المكتب سيؤثر أيضا سلبيا على إنتاجيتك، ولن يساعدك على ربح الوقت وإكمال مهامك بشكل أسرع، بل على العكس من ذلك. إن تناول شطيرة وأنت تحاول أداء أكثر من مهمة في آن واحد سيزيد من احتمال ارتكابك للأخطاء ويسرق من وقت إنجازك لها، كما يحد من قدرة الدماغ على تحديد المهام ذات الأولوية.

كما لن يكون تناول الطعام على مكتبك مفيدا إذا كنت تأمل في الحصول على الإلهام. فتغيير المحيط مهم للغاية لتعزيز العملية الإبداعية، خاصة عند قضاء بعض الوقت في التأمل في الطبيعة الذي يعد نشاطا مريحا للدماغ ومحفزا لملكة الإبداع.