احذر.. هذا مايحدث عند تسخين الخبز

يفضل معظم الناس تسخين الخبز على نار “البوتجاز”، ورغم أنها وسيلة سريعة لتسخين الخبز خاصةً بعد الاحتفاظ به في الثلاجة، إلا أنها عادة كارثية؛ تسبب العديد من المشاكل الصحية، وتصيب بمرض السرطان.

وبهذا الصدد ، حذر خبير التغذية المصري سعيد متولي من خطورة تسخين الخبز سواء في الميكروويف أو على النار.

ونقلت بوابة “أخبار اليوم” المصرية عن متولي قوله إن “تسخين الخبز على النار يعرضه لغازات سامة عديدة منها وأهمها غاز الميثان”.

ولأن الخبز من المواد النشوية، فإنه عند تعرضه لدرجة حرارة عالية يتغير لونه نتيجة هدم مكوناته من النشا متحولا إلى مواد ذات تأثير ضار على الجسم قد تصل إلى السرطان إذا كان الخبز مدعما بالدهون.

وأضاف أنه عند تعرض الخبز لدرجة حرارة النار العالية يجعل بعض الغازات السامة مثل ثاني أوكسيد الكبريت تتسرب بداخله لتصبح من مكوناته وهو ما يؤثر بشكل سلبي على الجهاز الهضمي، مسببا الإصابة بقرحة المعدة، والقولون، وعسر الهضم وأيضا يتسبب بخلل في الجهاز المناعي للجسم، فيكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض الروماتيزم والروماتيود والفيروسات الكبدية مثل فيروس أ.

وأشار الخبير إلى أن تسخين الخبز داخل الميكروويف، يعرضه لبعض الإشعاعات الضارة ومنها “أشعة البايلولير”، وهي من أسباب الإصابة بالسرطان وهنا ترجع خطورة استخدام الميكروويف في التسخين أو الحفاظ على حرارة الغذاء “بالإشعاع”.

وأوضح متولي أن أفضل طريقة لتناول الخبز هي عندما يكون طازجا، وإذا تم تجميده، يجب تركه تماما حتى يتم الانتهاء من التجميد بصورة طبيعية بعدها يسخن على النار بعد وجود حائل معدني غير صدئ “مثل ستانلس” ويتم التقليب المستمر لكي نحافظ على عدم تغيير لونه وحرق أي مكوناته.