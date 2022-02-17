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احذر هذه الأطعمة... تشكل خطرا على صحتك

17 - فبراير - 2022
اطعمة شتوية

اطعمة

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لا شك في أن هناك بعض الأطعمة التى تشكل خطرا على الصحة العامة للإنسان، وهذا ما أكده كثير من الأطباء والعلماء، اذ أطلقوا عليها تعرفة “المدمرة لصحة الإنسان”، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع “فوكس نيوز”.

وقدم التقرير، العديد من الأطعمة المضرة لصحة الإنسان، ومنها:

– الأطعمة المقلية:
يمكنك تناول الأطعمة المقلية لكن لا تجعلها الطعام الأساسى لك، لأنها عالية الدهون، والأملاح ومرتفعة السعرات الحرارية، وجميع هذه الأمور تعد من الحيل الغذائية المضرة للصحة، وتزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب، وارتفع نسبة الكوليسترول فى الدم.

– السكريات:
مما لا شك فيه أن الإسراف فى تناول السكريات من العادات الغذائية الخاطئة، فهى تتسبب فى زيادة فرص الإصابة بالسمنة، والإصابة بمرض السكر، ولذا عليك تجنب تناول هذه الأطعمة.

– الزيوت والدهون المهدرجة:
هذا النوع من الزيوت يتسبب فى زيادة فرص الإصابة بالسمنة، وأمراض القلب، وحدوث اضطرابات فى الجهاز الهضمى، وارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم، والسكر، وزيادة فرص الإصابة بالسرطان.

– اللحوم المصنعة:
جميع الدراسات الطبية تؤكد أن تناول اللحوم المصنعة مضر لأنها تعد من الأمور المسببة للإصابة بمشاكل القلب وانسداد الشرايين، وأيضا تزيد من فرص الإصابة بالسرطان.

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