احذر هذه المشروبات في وجبة الإفطار

تعتبر وجبة الإفطار في الصباح الباكر أهم وجبة على مدار اليوم، لهذا عليك الانتباه لكل ما يمكنك تناوله بها، واختيار تلك الأطعمة والمشروبات بعناية.

وحذرت خبيرة روسية مختصة في الغدد الصماء والتغذية من خطورة شرب الشاي والقهوة في الصباح على معدة فارغة.

وقالت أناستاسيا تاراسكو، لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن الشاي والقهوة يهيجان الغشاء المخاطي في الجهاز الهضمي في حال تناولهما في الصباح، والمعدة ما زالت فارغة.

وأشارت تاراسكو إلى عدة عادات خاطئة يقع البعض فيها أثناء تناول وجبة الإفطار، موضحة أنه “من غير المرغوب تناول الحلويات، مثل الكعك والحلويات والمعجنات” حيث أن “هذه الأطعمة غنية بالكربوهيدرات السريعة التي يتم امتصاصها بسرعة وتتسبب في ارتفاع نسبة الجلوكوز، ونتيجة لذلك يشعر الإنسان سريعا بالجوع، كما قد يصاب بالصداع.

كما نصحت الخبيرة الروسية بتجنب اللحوم الدهنية والأطعمة المدخنة والمخللة على الإفطار، حيث يصعب هضمها، كما أنها تزايد الإحساس بالنعاس، وتقلل الأداء.

وأوصت تاراسكو باتباع قواعد طبق الطعام، وهذا يعني أنه يجب أن يتضمن النظام الغذائي، ربع الكمية بروتينات وربعها الآخر كربوهيدرات طويلة الامتصاص، ونصفها خضراوات.