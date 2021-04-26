الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

احرصوا على التهوية الجيدة للغرف ... قد تحد من خطر الإصابة بكورونا

26 - أبريل - 2021
تهوية المنزل

تهوية المنزل

A A A
طباعة المقال

قالت الجمعية الألمانية للتأمين على الحوادث إن التهوية الجيدة للغرف تحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الجمعية أن التهوية بطريقة التيارات الهوائية تعمل على تقليل نسبة تركيز الإيروسولات (الجزيئات العالقة في الهواء) في هواء الغرفة، ما يحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وكقاعدة عامة ينبغي تهوية الغرفة بشكل منتظم لمدة تتراوح من 3 إلى 10 دقائق كل ساعة، وذلك تبعا لدرجة الحرارة الخارجية.

وبالنسبة للغرف، التي تُعقد فيها اجتماعات ومؤتمرات وندوات، فإنه ينبغي تهويتها كل 20 دقيقة، وبطبيعة الحال قبل وبعد الاجتماع.

    المصدر :
  • الإمارت 24

المزيد من الصحة

النوبة القلبية.. علامة تحذيرية قد تظهر لدى النساء قبل شهر من الحادث
البنكرياس
ما العلاقة بين هذا العارض عند الاسترخاء وسرطان البنكرياس؟
القهوة- تعبيرية
مشروبات قد تساعد على تخفيف مشكلات الأمعاء

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
الكوليسترول المرتفع.. علامة ترسلها الساق عند المشي تقرع جرس الإنذار
غرق يخت قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
لحظات مثيرة.. فيديو لـ "يخت" فاخر ابتلعه البحر قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي