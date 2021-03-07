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احرص على تناوله يومياً.. فوائد صحية مذهلة للخيار

منذ 4 ساعات
الخيار

الخيار من الخضروات المفيدة لصحة الإنسان

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يعتبر الخيار من النباتات منخفضة السعرات الحرارية، ولا يوجد به دهون مشبعة أو كولستيرول، وقشر الخيار يعتبر مصدر جيدا جدا للألياف النباتية التي تمنع الإمساك وتحمي من الإصابة بسرطان القولون من خلال القضاء على المواد السامة الموجودة بالأمعاء.

وتؤكد الجمعية الألمانية للتغذية إن الخيار يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه مُدر للبول بفضل محتواه العالي من الماء، والذي يبلغ 98%.

كما يحتوي الخيار على الكبريت، الذي يساعد الكلى على التخلص من حمض اليوريك.

وبفضل محتوى الماء العالي يعد الخيار أيضا بمثابة مفتاح الرشاقة؛ حيث يحتوي 100 جرام منه على 10 سعرات حرارية فقط.

وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر الخيار كنزا من المعادن والفيتامينات؛ حيث إنه يزخر بالبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والحديد وبروفيتامين A وفيتامين B وفيتامين C.

وللاستفادة من هذه المزايا، تنصح الجمعية بتناول الخيار دون تقشيره؛ حيث توجد معظم العناصر الغذائية المهمة في القشرة.

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