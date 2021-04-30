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احرص على تناول هذه الأطعمة في رمضان

30 - أبريل - 2021
أطباق طعام

أطباق طعام

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يحتاج الجسم إلى نظام غذائي خاص لتعويض الفاقد الغذائي أثناء الصوم.

وزارة الصحة المصرية، قدمت مجموعة من النصائح الغذائية التي تساعد على تعزيز صحة الجسم خلال الشهر.

وفي مقدمة الأطعمة التي نصحت الوزارة بتناولها “الدهون الصحية الطبيعية”، والتي تتوفر في زيت الزيتون والأسماك عالية الدهون، والبذور، مثل بذر السمسم والكتان.

كما نصحت الوزارة بتناول اللحوم والبيض والبقوليات، بالإضافة إلى الخضروات والفواكه الطبيعية.

منتجات الألبان كانت ضمن الأطعمة التي حثت الوزارة على تناولها، حيث نصحت بتناول كوب لبن أو زبادي على الأقل بجانب الأجبان الطبيعية.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة الحرص على شرب كمية كافية من المياه بين الإفطار والسحور، لا تقل عن 8 أكواب، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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