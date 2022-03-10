احمرار الوجه يدل على مخاطر كثيرة.. احذرها

غالبًا ما يكون احمرار الوجه مرادفًا للحساسية، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون أكثر من مجرد حساسية الجلد، من حروق الشمس إلى رد الفعل التحسسي، فهناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تسبب احمرار الجلد أو تهيجه.

أسباب احمرار الوجه

الوردية

وفقا لتقرير موقع ” healthsite”، يمكن أن تؤدي بعض الأطعمة والمشروبات إلى تفاقم الأعراض لاحمرار الوجه، مثل منتجات الألبان والأطعمة الغنية بالتوابل والكافيين والكحول.

يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس أيضًا إلى تفاقم الأعراض. يعتبر الوردية أكثر شيوعًا عند الإناث منه عند الذكور، وعادة ما تظهر بعد سن الثلاثين.

التهاب الجلد الدهني

هي حالة جلدية شائعة تسبب طفح جلدي أحمر يظهر غالبًا على الوجه بالقرب من الأنف، بين الحاجبين وخلف الأذنين في الغالب، قد يتسبب الطفح الجلدي في جعل الجلد يبدو دهنيًا ولكن في الغالب يبدو الجلد جافًا ومتقشرًا.

الأكزيما

غالبًا ما تسمى الأكزيما، يمكن أن تسبب طفح جلدي يظهر فجأة، غالبًا ما يصاب الأطفال بهذا الطفح الجلدي المثير للحكة على خدودهم، بغض النظر عن مكان ظهور الطفح الجلدي، يميل الجلد المصاب بالطفح إلى الشعور بالجفاف الشديد والقشور والحكة، يمكن أن تؤثر على ثنايا الجسم وخاصة عند الأطفال الصغار والتاريخ الطبيعي للمرض هو التحسن مع تقدم العمر.

يتفاقم الطفح الجلدي والحكة مع كل تغير في الطقس أو حتى مع السعال ونوبات البرد.

التهاب الجلد التماسي

تحدث حالة تسمى التهاب الجلد التماسي عندما يلامس شيء ما جلدك إما يزعجه، أو يسبب رد فعل تحسسي، يمكن أن يتسبب الصابون أو صبغة الشعر في تهيج بشرتك، مما يتسبب في حالة تعرف باسم التهاب الجلد التماسي المهيج.

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه ما يلامس وجهك، فقد تصاب بالتهاب الجلد التماسي التحسسي، تشمل الأسباب الشائعة لالتهاب الجلد التماسي التحسسي اللبلاب السام والعطور واللاتكس.

ردود الفعل من الأدوية

يمكن لبعض الأدوية أن تسبب تفاعلًا يشبه حروق الشمس عندما تقضي وقتًا في الهواء الطلق خلال النهار، فيمكن أن يتسبب استخدام دواء، مثل كريم الهيدروكورتيزون (الستيرويد) لفترة أطول في حدوث تفاعل جلدي.

سرطان الغدد الليمفاوية الجلدي

متلازمة S zary هي نوع من سرطان الغدد الليمفاوية الجلدي للخلايا التائية (CTCL) ، وهو سرطان نادر، يبدأ في نوع من خلايا الدم البيضاء يسمى الخلايا اللمفاوية التائية (الخلية التائية)، وتبدأ علامات هذا السرطان على الجلد لأن معظم الخلايا التائية توجد في الجلد.