"اختبار الجهد".. أشياء عليكم معرفتها قبل إجرائه

يلجأ العديد من الناس، وخاصة الرياضيين الى تخطيط كهربية القلب او ما يعرف باختبار الجهد، كي يطمئنّوا الى صحة قلبهم، او لاكتشاف أمراض قد تهدّد حياتهم.

ويقيس مخطط كهربية القلب أثناء التمرين ردَّ فعل القلب أثناء النشاط البدني المستمر، يتم وصفه للرياضيين الذين يختبرون قلبهم، ولكن أيضاً لرصد اضطرابات القلب والأوعية الدموية.

المقال الآتي يُطلعك على 5 أشياء حول اختبار الجُهد بحسب الدكتورة أود مينيو Aude Mignot، طبيبة القلب في العيادة الرياضية في ميرينياك (33) وفي مستشفى Haut-Lévêque في بيساك (مستشفى جامعة بوردو)، عضو في نادي أطباء القلب الرياضي.

مخطط كهربية القلب بالتمرين (أو “اختبار الجُهد”) هو تسجيل النشاط الكهربائي للقلب أثناء ممارسة الرياضة البدنية المستمرة، يُستخدم هذا الفحص لتحليل رد فعل القلب خلال أنشطة مشابهة لتلك التي قد تحدث في الحياة اليومية، يمكن وصفه للأشخاص الذين يعانون من آلام الصدر غير المبرَّرة، أو لمراقبة الأداء السليم للقلب بعد الإصابة بنوبة قلبية، أو في حالة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

1 . عدةَ مراحل

تدوم من 10 إلى 20 دقيقة، وتتكون من ثلاث مراحل: المشي على مهل على جهاز المشي (أو دواسة خفيفة على الدراجة)، ثم لزيادة الجُهد ومعدل ضربات القلب، يتم تضخيم سرعة جهاز المشي وميله على مراحل حسب القدرات الجسدية الفردية، إذا تمَّ إجراء الاختبار على الدراجة؛ فإن الفرامل تزيد من مقاومة الدواسة.. أخيراً، بمجرد انتهاء الاختبار، يستمر الشخص في المشي بوتيرته الخاصة (أو الدواسة بهدوء) لبضع دقائق لتسهيل التعافي، والذي يستمر لمدة 5 دقائق في المتوسط.

يمكن إجراء الاختبار على دعامتين مختلفتين؛ اعتماداً على المهارات: جهاز المشي المائل للعدائين وcyclo-ergometer (دراجة سباق محددة) لجميع الرياضات الأخرى، ومع ذلك، هناك عدد قليل من المراكز النادرة المجهزة بحوض سباحة للسباحين، أو بآلة تجديف للمُجدفين.

2. قبل التمرين، يجب تناول الطعام وعدم التدخين

لتعزيز سير الفحص وتجنّب نقص السكر في الدم، نذهب إلى هناك بمعدة ليست فارغة ولا ممتلئة! من الناحية المثالية، يجب أن يتم تناول آخر طعام قبل ساعتين من بدء الاختبار، مع تجنّب الأطعمة التي يصعب هضمها، لكن “يجب على المريض ألا يدخن خلال الساعتين اللتين تسبقان الاختبار ولا خلال الساعتين التاليتين، كما هو الحال بالنسبة للرياضة بشكل عام”، كما تحدد الدكتورة أود مينيو.

3. يجب على المريض عدم التحدث أثناء الاختبار

طوال مدة الجُهد، يجب على المريض تجنّب الكلام، ومع ذلك يمكنه التواصل عن طريق الإيماءات المحددة مسبقاً، ويجب الإبلاغ عن أية أعراض غير طبيعية: عدم الراحة، والألم، والضيق، وضيق التنفس، والتعب الشديد، وضربات القلب غير الطبيعية.. إلخ. عادة، يجب أن يستمر الاختبار حتى يؤدي استنفاد العضلات إلى توقف الجُهد؛ اعتماداً على عمر الرياضي وحالته البدنية، يكون هذا الإرهاق العضلي مبكراً إلى حد ما، في كلتا الحالتين، يجب أن يحاول مواصلة الجُهد حتى لا يستطيع مواكبة ذلك.. ومع ذلك، يمكن للمريض التوقف عن الفحص إذا لم يكن على ما يرام، والطبيب أيضاً، إذا لاحظ وجود خلل في ضغط الدم أو ضربات القلب، وألم في عضلة القلب يظهر من خلال تسجيل النشاط الكهربائي، وسوء ممارسة الرياضة.

4. موانع لـ “اختبار الجُهد”

الموانع متعددة، أهمها: احتشاء عضلة القلب، تضيّق الصمام الأبهري الضيق، التعرّض لسكتة دماغية حديثة، التعرّض مؤخراً للانصمام الرئوي، ارتفاع ضغط الدم الشرياني الشديد غير المنضبط، أي ألم غير طبيعي في الصدر لمدة 24 ساعة، أي ضيق غير طبيعي في التنفس، الربو اللا تعويضي، فقر الدم الحاد، التهاب الشرايين الشدي، عدم القدرة على المشي أو الدواسة بشكل كافٍ.. إلخ.

لاستبعاد أية موانع للفحص، يستجوب طبيب القلب المريض ويفحصه خلال استشارة مسبقة، ثم يُطلعه على مراحل الاختبار المختلفة، ويجمع موافقته قبل بدء الاختبار.

قد يكون بعض المرضى ضحايا لعدم الراحة، ونادراً لاضطراب نظم القلب أو توقف القلب، لكن هذه الحوادث نادرة للغاية، وتؤكد الدكتورة مينيو أن “إجراء اختبار الإجهاد له فوائد أكثر من عدم القيام به”.

5. “اختبار الجُهد” لتحديد التدريب لدى الرياضيين

يتيح لك “اختبار الجُهد” مع قياس VO2 max معرفة السرعة الهوائية القصوى (VMA) إذا تمَّ إجراؤها على جهاز الجري، أو أقصى طاقة هوائية (PMA) إذا تمَّ إجراؤها على دراجة، و”جهاز التنفس الصناعي” عتبات (الهوائية واللاهوائية).

VMA هي سرعة سقف مسار الجري الذي يستخدم فيه العداءُ الحدّ الأقصى من الأكسجين (VO2 كحد أقصى)، إنها طريقة جيدة لمعرفة مستوى الشخص الرياضي، وقدراته القصوى، واستنتاج خطواته المحتملة على مسافة 10 كيلومترات، ونصف ماراثون، وماراثون، وما إلى ذلك.. هذه القيم تجعل من الممكن توجيه التدريب لأداء أفضل، وتحديد جدول زمني أكثر من ثمانية أسابيع قبل المنافسة، مع مراعاة الحدود الدنيا، والمحددة من خلال معدلات ضربات القلب المستهدفة، وعبر مراقب معدل ضربات القلب.