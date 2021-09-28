اختبار بسيط لفحص صحة القلب

الاهتمام بصحة القلب يعد أمرا في غاية الضرورة، لأن أي ضرر بصحة القلب قد تسبب أمراضا خطيرة قد تصل لخطر الموتـ لهذا يجب التأكد من صحة وسلامة القلب بشكل منظم.

ويوجد العديد من الاختبارات التي من الممكن القيام بها للتأكد من سلامة صحة القلب، ومنها اختبار صعود الدرج والذي اقترحته دراسة جرى تقديمها في 2020 في مؤتمر علمي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب، ونشر في موقع يوريك أليرت ومواقع أخرى.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور خيسوس بيتيرو طبيب القلب في مستشفى جامعة آكورونيا بإسبانيا “اختبار السلالم هو وسيلة سهلة للتحقق من صحة قلبك، إذا استغرق الأمر أكثر من دقيقة ونصف لصعود 4 مجموعات من السلالم فإن صحتك دون المستوى الأمثل، وسيكون من الجيد استشارة الطبيب”.

أجريت هذه الدراسة لفحص العلاقة بين النشاط اليومي -أي صعود السلالم- والنتائج التي تم الحصول عليها من اختبار التمرين في المختبر.

وقال الدكتور بيتيرو “كانت الفكرة هي إيجاد طريقة بسيطة وغير مكلفة لتقييم صحة القلب، يمكن أن يساعد هذا الأطباء في فرز المرضى لإجراء فحوصات أكثر شمولا”.

ومجموعة السلالم (flight of stairs) هي مجموعة من الدرجات بين طابقين، وعادة يكون بين كل طابق وآخر مجموعتان من السلالم، لذلك يمكن بشكل عام اعتبار أن 4 مجموعات من السلالم تعادل صود درج لطابقين، مثلا أن تصعد من الطابق الثاني للطابق الرابع في مبنى.