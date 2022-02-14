اختبار جديد يمكنه اكتشاف سرطانات البروستات الأكثر فتكًا

تم تطوير اختبار يكشف عن أورام سرطان البروستات الخطيرة من قبل الأطباء.

إنّ الطرق المستخدمة حالياً تجعل التمييز بين أورام البروستات غير الضارة والعدوانية أمراً صعباً للغاية، خاصة في مرحلة مبكرة.

بالنسبة لبعض الرجال، يمكن أن يكون الورم قاتلاً، بينما في حالات أخرى ينمو ببطء وقد لا يسبب أي مشاكل.

ونتيجة لذلك، يخضع ما يصل إلى 20000 رجل سنوياً لعملية جراحية أو علاج إشعاعي غير ضروري.

حالياً، يمكن للأطباء تحديد حجم الورم، ولكن ليس مدى نشاطه، عن طريق إعطاء المريض حقنة من محلول خاص ثم فحص التصوير بالرنين المغناطيسي.

لكن في إحدى التجارب، قام باحثو جامعة كامبريدج بإرفاق شكل غير مشع من الكربون، يسمى الكربون 13، بجزيء يشبه السكر وحقنه في الوريد بالقرب من الورم.

واكتشفوا أنه إذا تم الاحتفاظ بالكربون 13 بواسطة الورم، فإنه يشير إلى وجود كمية عالية من اللاكتات التي يتم إنتاجها، وهي علامة على أنّ السرطان عدواني.

وقالت الدكتورة نيكيتا سوشينتسيف، التي شاركت في الدراسة، أنّ هذا الاكتشاف الجديد يضع الأطباء خطوة أقرب إلى أن يكونوا قادرين على ‘التمييز بين الأنواع الشرسة والأليفة’ من سرطان البروستات.

يتم تشخيص حوالي 52 ألف رجلاً بسرطان البروستات كل عام في المملكة المتحدة وحوالي 30ألف من هؤلاء لديهم أورام منخفضة المخاطر.