الخميس 17 ذو القعدة 1443 ﻫ - 16 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اختراق طبي يمنح "أملا كبيرا" لمبتوري الأطراف في الحركة

16 - فبراير - 2021
غرفة عمليات-تعبيرية

غرفة عمليات-تعبيرية

A A A
طباعة المقال

خلصت دراسة طبية حديثة إلى أن نوعا جديدا من عمليات البتر الجراحية يمكن أن يساهم في تقليل الألم لدى المرضى ويساعدهم في التحكم بشكل أفضل في أطرافهم الاصطناعية.

وقال باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة إن معظم عمليات البتر تقطع أزواج العضلات التي تتحكم في المفاصل المصابة، مثل المرفقين أو الكاحلين.

إلا أن الإجراء الجديد يهدف إلى الاحتفاظ بأزواج العضلات، الأمر الذي يسمح بعلاقة “الدفع والسحب” العادية، مما يمنح مبتوري الأطراف ردود فعل حسية أفضل، وفقا لـ”سكاي نيوز”.

وقد أجريت دراسة حديثة تضمنت 15 مبتورا خضعوا للإجراء الجديد، و7 مرضى بتروا بالطريقة التقليدية.

وقاس الباحثون دقة الحركة في مفصل الكاحل والقدم بعد البتر، ووجدوا أن المرضى في المجموعة الأولى كانوا قادرين على التحكم في عضلاتهم بشكل أكثر دقة، كما قالوا إنهم شعروا بـ”ألم أقل في الطرف المصاب”.

وقالت شريا سرينيفاسان، المؤلفة الرئيسة للدراسة: “تُظهر دراستنا والدراسات السابقة أنه كلما كان بإمكان المرضى تحريك عضلاتهم، كلما زادت قدرتهم على التحكم فيها”.

وأضافت “أقصد بهذا أنه كلما كان الشخص قادرا على تحريك عضلاته بشكل أفضل، كلما كان بإمكانه استخدام الأطراف الاصطناعية بشكل أفضل”.

هذا وسيجري خلال الفترة القادمة تطوير نسخة جديدة من الجراحة لأنواع أخرى من البتر، بما في ذلك فوق الركبة وتحت الكوع.

    المزيد من الصحة

    وجه - تعبيرية
    علامات في الوجه تدل على الإصابة بالسرطان... ما هي؟
    تلوث الهواء يهدد حياة البشر على كوكب الأرض
    خطر آخر لتلوث الهواء.. يخفض متوسط العمر بمقدار عامين
    8 عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الضابطان الإيرانيان محمد عبدوس وعلي كماني
    تمت تصفيتهما.. ما دور الضابطين عبدوس وكماني في تطوير سلاح حزب الله؟
    المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكستين
    هوكستين يرد ضاحكاً على تصريحات باسيل.. الناس يحبون الشعارات
    مصرف لبنان
    بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل