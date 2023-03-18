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ارتبطت بمرض خطير.. دراسة تكشف تأثير مادة كيميائية كانت تستخدم في المنظفات!

منذ 38 دقيقة
(TCE) تستخدم في التنظيف الجاف للملابس

(TCE) تستخدم في التنظيف الجاف للملابس

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حذر فريق من الباحثين من تأثير خطير لأحدى مكونات مواد التنظيف، والتي كانت تستخدم أحياناً في إزالة الكافيين من القهوة وفي التنظيف الجاف للملابس.

ووفقاً للدراسة التي أجراها العلماء، فإن مادة ثلاثي كلورو إيثيلين الكيميائية (TCE) كانت تستخدم على نطاق واسع قد تكون سببا مباشرا للعديد من حالات مرض باركنسون.

وذكرت الدراسة، التي نشرت في مجلة مرض باركنسون، مادة ثلاثي كلورو إيثيلين الكيميائية (TCE) التي لم تعد تستخدم كثيرا بعد أن ارتبطت في السابق بالفعل بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان والإجهاض.

ويحذر الباحثون أن دور المادة في الإصابة بمرض باركنسون قد تم تجاهله إلى حد كبير في السابق، وقد تم ربط المادة الكيميائية عديمة اللون لأول مرة بمرض باركنسون، في عام 1969.

ورغم أن استعمالها بات الآن أكثر تقييدا في الاتحاد الأوروبي وبعض الولايات الأميركية، تشير الدراسة إلى أنه حتى مع حظرها “ما زلنا نتعرض لها بسبب التلوث المستمر للمياه والتربة”.

ورغم أن الدراسات السابقة ربطت بين المادة وبين المرض، إلا أن الدراسة الجديدة تؤكد ذلك وتطالب بحظر أكبر للمادة.

وأكد الباحثون أن عدد الأشخاص المصابين بمرض باركنسون تضاعف بأكثر من الضعف في السنوات الـ 30 الماضية، وفي غياب التغيير، سيتضاعف مرة أخرى بحلول عام 2040.

    المصدر :
  • الحرة

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