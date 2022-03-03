ارتفاع ضغط الدم.. أدخلوا الجوز واللبن الى نظامكم الغذائي!

في كثير من الأحيان، يلعب النظام الغذائي الذي نتبعه دورًا في تفاقم بعض الأمراض او التخفيف منها. وارتفاع ضغط الدم هو أحد الأمراض المزمنة والشائعة اذ يصيب ملايين الناس حول العالم. ومن المعروف، ان هذا المرض يتأثر كثيرا بنوعية وشكل الطعام الذي نستهلكه، فالأطعمة الغنية بالملح مثلا ترفع الضغط وتفاقم مشاكله. وفي الوقت نفسه، ثمّة أنواع من الطعام التي يمكنها أن تخفف من ارتفاع الضغط.

وفي هذا الشأن، نصح طبيب بريطاني مشهور، بتناول الجوز ولبن الزبادي بشكل منتظم لعلاج ضغط الدم المرتفع، مؤكدا أن دراسات طبية حديثة أثبتت فعاليتهما في معالجة ضغط الدم.

واشار الطبيب “كريس ستيل” الذي يقدم برامج طبية منتظمة على تلفزيون ”بي بي سي“ البريطاني، إلى ”ضرورة علاج ارتفاع ضغط الدم لأنه يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمضاعفات تهدد الحياة مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية“.

وفي مقابلة صحافية، أوضح أنه ”غالبًا ما يُشار إلى ارتفاع ضغط الدم بالقاتل الصامت نظرا لعدم وجود أعراض حقيقية ما يزيد من خطر التعرض لمشاكل صحية رئيسية“، مشيرا الى انه ”لحسن الحظ يمكن أن تساعد التعديلات البسيطة في نمط الحياة على خفض ضغط الدم المرتفع بالتالي تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية او جلطة دماغية“، منوّها إلى ”دراسة حديثة أجرتها جامعة جنوب أستراليا أظهرت أن تناول جرعة يومية من الزبادي يمكن أن يخفض ضغط الدم المرتفع“.

وفي السياق ذاته، قال الطبيب : ”ما أعنيه هو الزبادي الطبيعي وليس بنكهة الفاكهة مع السكر المضاف، ينصحون أيضًا بتناول الجوز يوميًا وشاي الأعشاب، لا سيما الكركديه، والحقيقة أن هذه الأطعمة ستقلل من مستويات ارتفاع ضغط الدم لديك بشكل كبير، خاصة إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم المزمن“، لافتا إلى أنه ”سواء أكان تناول وجبة خفيفة من الحبوب الصباحية أو وجبة خفيفة بسيطة أثناء التنقل، يمكن أن تكون الجرعة اليومية من الزبادي هي الغذاء التالي للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.“

أما الباحثة ألكسندرا واد من جامعة جنوب أستراليا، فقد أوضحت أن ”الدراسة استندت إلى تجربة حقيقية لأشخاص يعانون من ارتفاع ضغط الدم باستمرار“.

وشددت على أن ”منتجات الألبان وخاصة الزبادي، قد تكون قادرة على خفض ضغط الدم، هذا لأن منتجات الألبان تحتوي على مجموعة من المغذيات الدقيقة، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وكلها تشارك في تنظيم ضغط الدم، فالزبادي مثير للاهتمام بشكل خاص لأنه يحتوي أيضًا على بكتيريا تعزز إفراز البروتينات التي تخفض ضغط الدم.“