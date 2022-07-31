ارتفاع ضغط الدم.. أوجاع في 3 أجزاء من الجسم قد تكون تحذيرًا

يعدّ ضغط الدم المرتفع واحدًا من “القتلة الصامتين”،فهو مسؤول عن ملايين الوفيات حول العالم كل سنة. ومع العلم أن الضغط المرتفع غير مرتبط بعوارض محددة، فإن الألم في ٣ أجزاء من الجسم قد ينذر بخلل متقدم في الشرايين بسبب ضغط مفرط في العروق.

وبما أن ضغط الدم المرتفع لا يخلّف علامات تحذيرية واضحة، فإن العديد من الحالات تتكشف بالصدفة. غير أنه في المراحل المتقدمة، تبدأ الإشارات بالتدفق. وفي بعض الأحيان، إن الألم في المعدة والفخذين والرجلين، قد يدل على مضاعفات مرتبطة بالضغط المرتفع المتقدم.

وفي حال عدم معالجتها، ستمهّد هذه الحالة الصحية الطريق لمرض الشريان المحيطي، ما سيسبب مضاعفات في الرجلين ومناطق أخرى في الجسم.

في هذه المرحلة، تعتبر هذه الحالة الصحية قاتلة، حيث يمكن ان تكون الأزمة القلبية وشيكة.

كما أن الضغط المرتفع يسهّل تشكيل الترسبات. والترسبات هي مادة شمعية تتشكل من الكولسترول وأشياء أخرى. وتتكدس هذه المادة في جدار الشرايين. وعند تكدس الترسبات، تضيق الشرايين مما يحد من تدفق الدم.

ويسبب مرض الشريان المحيطي أوجاعًا وآلامًا خلال التمارين الرياضية،وضعفًا في الرجلين.

ووفق webMd، قد ينذر الالم في المعدة والفخذ والرجل بمرض الشريان المحيطي المشار اليه بالانكليزية بـ PAD، الناتج عن ارتفاع ضغط الدم.

وتصيب العلامات التحذيرية عادة الفرع السفلي من الجسم، اذ تتطلب هذه الأجزاء أحجامًا أعلى من الأوكسجين بسبب المجهود الفيسيولوجي.

في هذا الاطار، يشرح موقع Web MD أن الشرايين الضيقة أو المغلقة في الجزء السفلي من الجسم، لا سيما الأرجل، تسبب آلامًا وتشنجات.

ولأنها تصيب عروق الدم البعيدة من القلب، قد يصف الطبيب هذه الحالة بمرض الشريان المحيطي الذي يترك ألمًا وتعبا في عضلات الرجلين عند المشي أو صعود الدرج.

كيف نتجنب ضغط الدم المرتفع؟

ان إبقاء ضغط الدم في مستويات معتدلة أمر اساسي جدا، اذ انه يخفّض خطر الاصابة بالسكتة، والنوبة القلبية، الموت من امراض القلب أو مضاعفات السكري. ومن هنا، على الشخص تجنب عدد من الأطعمة.

فالصوديوم على سبيل المثال هو من أكثر العناصر الغذائية المسؤولة عن ارتفاع الضغط، فهو يحفّز احتجاز الماء في الجسم.

بالاضافة الى ذلك، تعدّ خسارة الوزن من العوامل الأساسية والأكثر فاعلية للمساعدة على تخفيض ضغط الدم.

كما ان التمارين الرياضية أساسية في هذا الاطار، فهي تجعل القلب أقوى، ما يعني انه قادر على ضخ مزيد من الدم في الجسم بمجهود أقل.

ونتيجة لذلك، القوة في الشرايين ستزيد، ما سيخفض بدوره ضغط الدم.